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Sokakta çıkan çatışmaya bakmak için çıktığı evinin balkonunda öldü

Kocaeli Körfez ilçesinde evinin önünde çıkan silahlı çatışmaya bakmak için balkona çıkan 33 yaşındaki Taner Çakmak isabet eden kurşun sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

08 Kasım 2020 Pazar 14:00
Sokakta çıkan çatışmaya bakmak için çıktığı evinin balkonunda öldü
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Kan donduran sokak magandası olayı 21 Ekim tarihinde Kocaeli Körfez ilçesinde yaşandı.

30 yaşındaki F.T isimli şahıs şiddetli geçimsizlik sonucun boşanma sürecinde olduğu eşinin evine arkadaşı F.T ile gitti. Kayınpederi ile bir süre konuşan damat ile kayınpederi ile tartıştı. Çıkan tartışmada kayınpeder ile F.T arasında silahlar çekildi ve ateşlendi. Bu sırada evinde oturan 33 yaşındak Tamer Çakmak silah sesleri duyunca balkona çıktı ve talihsiz adamın başına kurşun isabet etti. Kavga sırasında silahla çatışan şahıslar ise kayıplara karıştı.


Olayı görenler durumu hemen polise ve 112'ye ihbar etti. Kavga yerine gelen ekipler başına kurşun isabet eden Çakmak'ı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Çakmak hastanede yapılan ilk müdahaleden sonra yoğun bakıma alındı. Polis ekipleri ise kısa süren çalışma sonrasında F.K. ve T.K isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GENÇ ADAM HAYATA TUTUNAMAD

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Talihsiz genç Taner Çakmak ise hastanede ki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Çakmak'ın cenazesinin memleketi Amasya'da toprağa verileceği öğrenildi.

 



Son Güncelleme: 08.11.2020 14:00
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KocaeliKörfez
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