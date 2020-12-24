İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Sokakta bir çocuğu yerden yere vurarak döven zanlı serbest bırakıldı

Şanlıurfa'da sokakta rahatsız olduğu gerekçesiyle bir çocuğu yerden yere vurarak döven zanlı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

24 Aralık 2020 Perşembe 18:10
Sokakta bir çocuğu yerden yere vurarak döven zanlı serbest bırakıldı
Takip Et:

Şanlıurfa'da esnaflık yapan Ö.A. isimli şahıs bir çocuğun sürekli gelip dükkanından su içtiği için rahatsız olmuş ve çocuğu sokakta yakalayarak şiddet uygulamıştı. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran bu görüntüler sonrası M.A. yakalanarak ceza evine gönderilmişti.

Olaydan sonra tutuklu olarak yargılanan M.A. hakkında açılan davada karar duruşması yapıldı. Şanlıurfa 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık M.A. SEGBİS sistemi ile katılırken duruşmaya Sosyal Hizmetlere bağlı yetkililer ile Çocuk Hakları Merkezine bağlı avukat Hacer Perihan Demirel’de katıldı.

Mahkeme kimlik tespiti ile başladıktan sonra duruşmada savunma yapan M.A. çocuğun sürekli iletmesine gelerek kendisini rahatsız ettiğini son olarak çocuğun dükkanın camına vurarak kaçtığını söyledi. Tahliyesini isteyen sanığın avukatı da müvekkilinin sadece aleyhinde bir takım delillerin toplandığını ve haksız tahriğe maruz kaldığını belirtti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık M.A'nın tahliyesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



Son Güncelleme: 24.12.2020 18:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaçocuğa şiddetMahkeme Kararı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için 'sarı kod' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için 'sarı kod' uyarısı
İstanbul'da 500 bin TL lik hırsızlık
İstanbul'da 500 bin TL lik hırsızlık
D-100 Karayolunda bulunan merdiveni görenler gözlerine inanamıyor
D-100 Karayolunda bulunan merdiveni görenler gözlerine inanamıyor
Antalya'da 15,5 ton sahte alkol ele geçirilirken 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi
Antalya'da 15,5 ton sahte alkol ele geçirilirken 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi
A101 24 Aralık aktüel ürünler kataloğundaki ürünler büyük beğeni topladı!
A101 24 Aralık aktüel ürünler kataloğundaki ürünler büyük beğeni topladı!
Gravür sanatının önemli isimlerinden Aliye Berger kimdir? Aliye Berger'in hayatı
Gravür sanatının önemli isimlerinden Aliye Berger kimdir? Aliye Berger'in hayatı

Popüler Haberler

Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!
Halkbank emeklilere acil 5000 TL uygun faizli mini emekli kredi kampanyası
Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları 24 Aralık 2020
Hayvancılık kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2020 uygun vade ve faizli hayvancılık kredisi veren bankalar
e-Devlet kira yardımı başvurusu şartları nelerdir? 2020 yılı 960 TL kira yardımı için şartlar
Burç tarihleri değişti mi? Astrolojik dengeleri değiştirecek açıklama
CİMER şikayeti nasıl yapılır? E-devlet ile Cimer şikayet kaydı ve şikayet sorgulama işlemleri
Kredi Kartı Limiti Nasıl Arttırılır? Banka Kredi Kartı Limiti Arttırma İşlemleri
Özel hastanelerden alınan heyet raporu geçerli midir? Heyet raporu nereden, kaç günde alınır?
İşsizlik maaşı yattı mı? Aralık 2020 İşsizlik maaşı hesaplara ne zaman yatar?
TOKİ 2020 ucuz konut başvuru işlemleri nelerdir? Son başvuru tarihleri
Memurların mal beyanı yapması zorunlu mu?
Emekli maaşı ile en uygun kredi hangi bankadan, nasıl alınır?
15 Ocak Çarşamba Hayaletin İntikamı! Hayaletin İntikamı filminin oyuncuları kimler? Hayaletin İntikamı filminin konusu nedir?
93. Gazi Koşusunu kazanan jokeyler kim? Ne kadar ödül verilecek?
AGİ ne zaman artacak? 2020 Aralık için asgari geçim indirimi (agi) tutarları tablosu
Aile Bakanlığı coronavirüs sosyal yardım paketleri nelerdir? 1600 TL sosyal yardım ücreti başvuru şartları nelerdir?
Zorunlu deprem sigortası hangi binaları kapsar? Teminat kapsamına yapılar ve meskenler
Kaymakamlık yardımı nasıl alınır? Muhtaç ailelere 500 - 800 TL arasında nakit ödeme
Diploma Sorgulama Sistemi (DSS) nedir? Diploma Sorgulama masıl yapılır?
Sokağa çıkmaya devam eden Gaziantep’i ne ceza ne de virüs durduruyor!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.