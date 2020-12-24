Sokakta bir çocuğu yerden yere vurarak döven zanlı serbest bırakıldı

Şanlıurfa'da esnaflık yapan Ö.A. isimli şahıs bir çocuğun sürekli gelip dükkanından su içtiği için rahatsız olmuş ve çocuğu sokakta yakalayarak şiddet uygulamıştı. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran bu görüntüler sonrası M.A. yakalanarak ceza evine gönderilmişti.

Olaydan sonra tutuklu olarak yargılanan M.A. hakkında açılan davada karar duruşması yapıldı. Şanlıurfa 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık M.A. SEGBİS sistemi ile katılırken duruşmaya Sosyal Hizmetlere bağlı yetkililer ile Çocuk Hakları Merkezine bağlı avukat Hacer Perihan Demirel’de katıldı.

Mahkeme kimlik tespiti ile başladıktan sonra duruşmada savunma yapan M.A. çocuğun sürekli iletmesine gelerek kendisini rahatsız ettiğini son olarak çocuğun dükkanın camına vurarak kaçtığını söyledi. Tahliyesini isteyen sanığın avukatı da müvekkilinin sadece aleyhinde bir takım delillerin toplandığını ve haksız tahriğe maruz kaldığını belirtti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık M.A'nın tahliyesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.