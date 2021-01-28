Sokak magandaları 2 kişiyi silahla yaraladılar, bağ evinde yakalandılar

İki kişinin yaralandığı, şans eseri can kaybının olmadığını olay geçtiğimiz akşam Kocaeli İzmit'te yaşandı.

Mahallede dolaşan A.İ isimli şahsın üzerine gelen otomobilden iki kişi silahla ateş etti ve kayıplara karıştı. Kurşunların isabet ettiği A.İ yaralanırken o esnada olay yerinden tesadüfen geçen M.Ü isimli vatandaşta vücuduna isabet eden kurşunlar yüzünden yaralandı.

BAĞ EVİNDE KIS KIVRAK YAKALANDI

Olaya şahit olanların ihbat etmesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık personeli geldi. Yapılan ilk yardım sonrasında yaralanan iki ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis kaçanları yakalamak için şahitler ile görüştü.

Gerekli inceleme ve takibi yapan ekipler, zanların isimlerinin M.K. ve Y.Y. olduğunu , ayrıca kişilerin bir çok suçtan sabıkalarının olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler zanlıların sakladığı evi buldu ve düzenlediği operasyonda kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye gönderilen M.K. ve Y.Y. tutuklanarak hapse gönderildi.