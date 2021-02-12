Sokak köpeklerinin dağlık alana terk edildiği Ankara'da korkunç görüntüler!

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sokak hayvanlarının dağlık alanlara bırakılarak ölüme terk edildiği iddiasıyla bölgeye giden hayvan severleri şok eden görüntüler karşıladı.

Bakıma muhtaç sokak hayvanlarını besleyen Çiğdem Mavili isimli bir kadın ilçeye bağlı Çeltikçi mevkii alanında bulunan dağlık bir bölgede onlarca köpeğin bulunduğu ve ölüme terk edildiklerini öğrendi.

Bu bilgi üzerine arkadaşlarını yanına alan Çiğdem Mavili boş arazide 60'ı yavru olmak üzere 70 köpekle karşılaştı. 60 yavrudan 7'sinin telef olduğu ve diğer köpeklerin de açlıktan ölmek üzere olduğunu gören Mavili ve arkadaşları gözyaşlarına boğulurken durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler alanda incelemeler yaparken telef olan köpekleri toprağa gömdüler ve diğer köpeklere de yanlarında getirdikleri mamaları vererek beslenmelerini sağladılar. Daha sonra köpekleri araçlara alan ekipler hayvan bakım noktalarına götürülerek tedavileri yapıldı.