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Sokak köpeklerinden korkup,kaçarken düşen kişi hayatını kaybetti

Hatay'da yolda bisikletiyle seyir halinde olan 44 yaşındaki Ahmet Doğan sokak köpeklerinin saldırısı sonrasında kaçarken bisikletiyle düşüp hayatını kaybetti.

04 Ekim 2020 Pazar 00:09
Sokak köpeklerinden korkup,kaçarken düşen kişi hayatını kaybetti
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Sokak köpeklerinin saldırısı sonrasında bir kişinin düşüp hayatını kaybettiği olay Hatay'da yaşandı.

44 yaşıda olan Ahmet Doğan isimli vatandaş Hatay'da yolda bisikletiyle gezintiye çıktı. Bir süre yolda ilerleyen talihsiz adama yolda bulunan sokak köpekleri saldırdı. Köpekleri üzerine doğru koştuğunu gören Doğan bisikletiyle kaçmaya başladı.

Bir süre kaçan Ahmet Doğan bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolünü kaybedip bisikletten yere düştü ve başını refüje çarptı.


Yerde hareketsiz kalan talihsiz adamı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri hemen olay yerine intikal etti ve yaptıkları ilk incelemede 44 yaşındaki Ahmet Doğan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

 

 

 



Son Güncelleme: 04.10.2020 00:09
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Bisikletten Düşüp Hayatını KaybettiHatay
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