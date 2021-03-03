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Sokak kan gölüne döndü! 1 ölü, 2 ağır yaralı!

Siirt'ten alınan son dakika haberine göre, kent merkezinde bulunan Kurtalan Caddesi'nde bilinmeyen bir sebepten ötürü kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. İşte detaylar...

03 Mart 2021 Çarşamba 14:53
Sokak kan gölüne döndü! 1 ölü, 2 ağır yaralı!
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Silahlı kavga sonucu olayda Ö.Z, S.Z, M.Z silahtan çıkan kurşunların hedefi oldu. Olayın yaşandığı yerde çevrede bulunan kişilerin haber vermesinin ardından 112 acil sağlık servisi ve polis ekipleri geldi.

Yaralanan kişilerden ikisinin kalbi tekrar attı

İhlas Haber Ajansı’ndan edinilen bilgiye göre, kurşunların hedefi olan Ö.Z müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda kurşuna hedef olan diğer iki kişinin ise kalbi durdu ancak sağlık çalışanlarının müdahaleleri sonrasında kurtarıldılar.

İlk müdahale yapıldıktan sonra yaralı olan S.Z ve M.Z ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ö.Z’nin cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Olayın zanlısı yakalandı

Çıkan silah seslerinden sonra çevredekilerin hemen polislere haber vermesinin ardından saldırgan olay mahallinde yakalandı. Olay ile alakalı inceleme başlatıldı.



Son Güncelleme: 03.03.2021 14:53
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