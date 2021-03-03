Sokak kan gölüne döndü! 1 ölü, 2 ağır yaralı!

Silahlı kavga sonucu olayda Ö.Z, S.Z, M.Z silahtan çıkan kurşunların hedefi oldu. Olayın yaşandığı yerde çevrede bulunan kişilerin haber vermesinin ardından 112 acil sağlık servisi ve polis ekipleri geldi.
Yaralanan kişilerden ikisinin kalbi tekrar attı
İlk müdahale yapıldıktan sonra yaralı olan S.Z ve M.Z ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ö.Z’nin cansız bedeni ise morga kaldırıldı.
Olayın zanlısı yakalandı
Çıkan silah seslerinden sonra çevredekilerin hemen polislere haber vermesinin ardından saldırgan olay mahallinde yakalandı. Olay ile alakalı inceleme başlatıldı.
Son Güncelleme: 03.03.2021 14:53