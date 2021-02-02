Sokak hayvanları için kulübe inşa ettiler

Köpek Kulübesi etkiliği için sporseverler ve hayvan gönüllüleri toplandı. Sokaktaki köpek dostlarımız için köpek kulübeleri inşa ettiler ve bu klübeleri İstanbul'un farklı yerlerine yerleştirdiler.

Köpek Kulübesi etkinliği için 41 İstanbul gönüllüsü veçalışanları bir araya geldi. Soğuk havada dışarda yaşamak zorunda kalan köpek dostlarımız için etkinliklerde nartan malzemelerle yuva inşa ettiler. Etkinlikte uzman eğitmenler yer aldı vena karşı farkındalık arttırılmak istendi. Vatandaşlara, sokak köpeklerine nasıl yardım etmeleri gerektiği öğretildi.

Yapılan 32 barınak, Bakırköy, Zeytinbunu, Beykoz ve Sarıyer'e yerleştirildi.