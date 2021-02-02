İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...

Sokak hayvanları için kulübe inşa ettiler

Spor İstanbul çalışanları ve gönüllüleri tarafından 32 tane yuva inşa edildi. Örnek kulübenin inşası Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ile Ömür Gedik tarafından gerçekleştirildi.

02 Şubat 2021 Salı 02:45
Sokak hayvanları için kulübe inşa ettiler
Takip Et:

Köpek Kulübesi etkiliği için sporseverler ve hayvan gönüllüleri toplandı. Sokaktaki köpek dostlarımız için köpek kulübeleri inşa ettiler ve bu klübeleri İstanbul'un farklı yerlerine yerleştirdiler.

 

Köpek Kulübesi etkinliği için 41 İstanbul gönüllüsü ve Spor İstanbul çalışanları bir araya geldi. Soğuk havada dışarda yaşamak zorunda kalan köpek dostlarımız için etkinliklerde nartan malzemelerle yuva inşa ettiler. Etkinlikte uzman eğitmenler yer aldı ve Sokak hayvanlarına karşı farkındalık arttırılmak istendi. Vatandaşlara, sokak köpeklerine nasıl yardım etmeleri gerektiği öğretildi.

 

Yapılan 32 barınak, Bakırköy, Zeytinbunu, Beykoz ve Sarıyer'e yerleştirildi.



Son Güncelleme: 02.02.2021 02:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sokak HayvanlarıSpor İstanbulÖmür GedikHayvan Gönüllüleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri'de kapanan yollar ulaşıma açıldı
Kayseri'de kapanan yollar ulaşıma açıldı
Ankara’da akıl almaz olay!
Ankara’da akıl almaz olay!
Şekerdere Köyü'nin çift cinsiyetli ikiz oğlakları
Şekerdere Köyü'nin çift cinsiyetli ikiz oğlakları
On Numara kazanan numaralar açıklandı! 1 Şubat 2021 On Numara sonuçları
On Numara kazanan numaralar açıklandı! 1 Şubat 2021 On Numara sonuçları
Konya Selçuklu'da kurulan pazarda silah sesleri paniğe neden oldu!
Konya Selçuklu'da kurulan pazarda silah sesleri paniğe neden oldu!
Evlerinin önünde kar topu oynayan 8 yaşındaki çocuk, yerdeki elektrik teline temas ederek hayatını kaybetti!
Evlerinin önünde kar topu oynayan 8 yaşındaki çocuk, yerdeki elektrik teline temas ederek hayatını kaybetti!

Popüler Haberler

Agi kime veriliyor, agi'den kimler faydalanıyor? 2021
Emanet dizisinin Zuhal'i Hilal Yıldız'ın hayat hikayesi!
2021 Malta asgari ücret ne kadar?
ATV'de 2 Şubat 2021 Salı tarihinde ne var? ATV 2 Şubat 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Kanal D 2 Şubat 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
TRT 1 2 Şubat 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
2 Şubat 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 2 Şubat 2021 Salı Show TV yayın akışı
2 Şubat 2021 Salı günü TV8 yayın akışı
Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Şubat 2021 Salı Kanal 7 dizi, film ve programları
AFAD gönüllü başvuru şartları nelerdir?
Clubhouse uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Clubhouse üyelik ve kullanma rehberi
Maddi durumu iyi olmayan aileler için yapılan korona virüs maddi ve gıda destekleri
Ayşegül Kartal kimdir? Kuaförüm Sensin jüri üyesi hakkında bilgiler
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter karakteri kimdir? Merve Bulut'un hayatı ve yer aldığı diziler
Rapor parası nereye, ne zaman yatar? Rapor parası neye göre hesaplanır?
Kalıcı dudak estetiği fiyatları ne kadardır? Dudak estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Rüyada ceviz toplamak görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz toplamak görmenin anlamları
Bağırsak kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Türk Telekom bayii nereye şikayet edilir?
Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın hayatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.