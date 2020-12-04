Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar ve sokağa çıkabilecekler listesi

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?

vakalarının artması sonucunda yeni tedbirler kapsamında bazıgetirilmişti. Bunlardan en önemlisi ise hafta içi ve hafta sonu belirli zamanlarda olacak olan sokağa çıkma yasağı oldu. 1 Aralık itibariyle başlayan yasaklar kapsamında hafta içi 21.00-05:00 arası hafta sonu Cuma 21:00’den itibaren Pazartesi sabahı 05.00’a kadar devam edecek. Yayınlanan genelge de getirilen yasaklamalar dışında yasaklardan kimlerin muaf olacağı da açıklandı.

Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar;