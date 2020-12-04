Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar ve sokağa çıkabilecekler listesi

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?
Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar;
- TBMM üyeleri ve çalışanları. Özel güvenlik görevlileri dahil olmak üzere kamu güvenliği sağlanmasında görevli olanlar, havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT gibi kurumlarda çalışan kamu hizmetlerinin sürdürülebilmesi adına kurulan işletmeler.
- AFAD, Kızılay, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, afet yardımları için görevli kişiler ve gönüllü kişiler.
- Sağlık kapsamında ise kamu ve özel olmak üzere sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veterinerler, hayvan hastaneleri ve burada hizmet veren kişiler.
- Kızılay’a yapılacak olan kan ve plazma bağışları dahil olmak üzere hastanelerde zorunlu randevuları olanlar.
- Tıbbi üretimde yer alan çalışanlar kapsamında ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske, dezenfektan gibi üretimi olan malzemelerin nakliyesi satışı ve üretimi aşamasında çalışan kişiler.
- Üretim ve imalat tesisleri gibi yerlerde istihdam sağlayan kişiler, aynı zamanda inşaat faaliyetlerinde bulunanlar, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, pazarlanması, nakliyesi ve hasat işerinde görev alanlar.
- Dinlenme tesisleri kapsamında şehirlerarası karayolları kenarlarında olan dinlenme tesislerinde yeme içme alanlarında görev yapanlar, bu tesisler İl/İlçe Umumi Hıfzıssıha Kurullarınca izin verilenler olacak.
- Yeni yıla girilmesine az bir zaman kalması nedeniyle serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavirler ve bu meslekte birlikte çalışanlar.
- Yurt içi yut dışı olmak üzere kargo işlerinde çalışanlar. Ürünlerin nakliyesinde, lojistiğinde depolaması gibi görevlerinde yer alanlar.
- Oteller, konaklama yerleri ve burada çalışan kişiler.
- Hayvan barınakları, çiftlikleri ve bakım merkezlerinde çalışan kişiler ayrıca burada gönüllü çalışanlar, 30.04.2020 tarihli 7486 sayılı Genelge ile oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek kişiler, ikamet ettikleri yerin önü ile sınırlı olmak şartıyla ve evcil hayvanlarını zorunlu ihtiyacını karşılamak için dışarı çıkan kişiler.
- Medya çalışanları kapsamında, gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaa ve bu yerlerde çalışanlar aynı zamanda gazete dağıtıcıları. 16. akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri, kabzımallar ve orada çalışan kişiler.
- Bilgi işlem merkezleri ile çalışanlar, bankalar, banka çalışanları.
- ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlara girecek olan kişiler. Ayrıca bu kişilere refakatçi olacak anne, baba, kardeş veya abi, abladan biri olmak üzere ve sınav görevlileri.
- Özel gereksinimi olan kişiler (otizm, down sendromu gibi) ile onların vasisi veya refakatçileri.
- İş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi gibi iş yeri güvenliğini sağlayanlar.
- Şoförler kapsamında şehir içi toplu ulaşım sürücüleri ve görevlileri.
- Ekmek üretiminin yapıldığı ruhsatlı iş yerleri, ekmeğin dağıtımında görevli kişiler.
- Cenaze için defnetme işlerinde görevli kişiler ve cenazenin birinci derece yakınları.
- Maça çıkacak sporcular seyircisiz olmak üzere yönetici ve diğer görevlilerle.
- Mahkeme kararını ibraz etme şartıyla çocuklarını görecek kişiler.
- Altyapıda bir arıza olmasına karşın elektrik, doğalgaz, su, telekomünikasyon gibi yerlerde çalışan kişiler.
- Halihazırda devam eden inşaat alanlarında çalışan kişiler şantiyede konaklayarak. Bu doğrultuda izin sadece şantiye alanı için verilir. Şantiyeden dışarı veya şantiyeye giriş olamaz.
Son Güncelleme: 04.12.2020 17:37