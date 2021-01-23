Sokağa çıkma yasağından muaf olan turistler Konyaaltı Sahili'nin tadını çıkardı

Antalya’da 56 saatlik sokağa çıkma yasağından muaf olan turistler, Konyaaltı Sahiline akın etti. Hava sıcaklığının 15 derece olduğu kentte, denize giren turistler tatilin tadını çıkardı.

Denize girip güneşlendiler

Güneşli havanın hakim olduğu kentte kısıtlamadan muaf olan turistler sahile geldi. Turistlerden bazıları sahilde güneşlenirken, bazıları da yürüyüş ve spor yaptı. Polis ekipleri de zaman zaman yaptığı denetimler ile dışarı çıkma yasağını ihlal eden kişileri belirledi.