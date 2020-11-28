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Sokağa çıkma yasağından kimler muaf, kimler dışarı çıkabilir?

Covid-19 salgınında ülkemiz dede durumun vahim olması sokağa çıkma kısıtlamalarını tekrar getirdi, kimler kısıtlama dışında kalıyor merak ediliyor? Sokağa çıkma kısıtlamasın da 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı hangi durumlardan muaf olacaklar araştırılıyor. Covid-19 kapsamın da uygulanan sokağa çıkma yasaklarında işyerleri, işletmeler hangi esaslara dayalı olarak açık olabilecek merak ediliyor.

28 Kasım 2020 Cumartesi 13:20
Sokağa çıkma yasağından kimler muaf, kimler dışarı çıkabilir?
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COVİD-19 salgının da tablonun ağırlaşması ile hafta sonları belirlenen saatler de sokağa çıkma yasağı olacak. Bu yasak çerçevesinde bazı kişilerin yasak kararının dışın da kalacağı İçişlerinin yayınladığı genelge il duyuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 virüsü sebebiyle kapanmak zorunda olacak işletmeleri açıkladı ve hafta sonları belirtilen saatlerin dışında sokağa çıkmanın kısıtlanacağını söyledi.  İçişleri bakanlığınca yayınlanan genelge de sokağa çıkma yasağın dan kimlerin dışarı çıkabileceğini açıkladı.

Sokağa Çıkma Yasağından Kimler Muaf Tutulacak?

İçişleri Bakanlığı tarafın dan yayınlanan sokağa çıkma genelgesine istinaden 65 yaş üstü ile 20 yaş ve altı  çalışan kişiler, muaf olup açık olacak işyeri ve işletmelerde çalışanlar, görevli, yönetici, toplum düzen ve güvenliğini sağlamakla mükellef olanlar ve acil çağrı merkezleri, Vefa Sosyal Destek birimleri, AFAD, Kızılay ve afet kapsamında çalışanlar, görev üstlenenler sokağa çıkma kısıtlamasının dışında tutulacaklar. ÖSYM kurulunca yapılan sınavlara gireceğini belgeleyen kişiler yanındaki yakın en az bir refakatçisi ve sınav da görev alacak kişiler, cenaze işlemlerinde görev yapan insanlar(din görevliler, hastane ve belediye görevlileri) ile cenazesi olup ta merhumun birinci dereceden yakınları olanlar kısıtlamadan  muaf olacaklar.

Sokağa Çıkma Yasağında Kimler Dışarı Çıkabilir?

İçişleri bakanlığı tarafından yayınlanan genelge göre:  "Elektrik, Doğalgaz, Su Telekomünikasyon gibi kesilmemesi gereken iletim ve altyapı sistemlerinin devam etmesi ve arızalarının giderilmesinde çalışanlar, ürün veya malzemelerin taşınmasında veya lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşıma firmaların da, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında çalışanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri gibi sosyal koruma ve bakım merkezleri çalışanları, üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar, küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, iş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler belediyelerin , temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel, zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), Yurt, pansiyon, şantiye gibi kalabalık yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi gibi), veteriner hekimler, otizm, ağır Metal, down sendromu gibi 'özel gereksinimi' olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri. 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek kişiler,Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, , ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışan kişiler, Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görev alanlar, Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile görüşecek şahıslar (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile), Seyircisiz oynanabilecek spor yarışlarındaki  sporcu, yönetici ve diğer hizmetliler, Şehirlerarası toplu taşıma araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu taşımacılık araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek kanıtlayanlar, Şehir içi toplu taşımacılık yapan araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve hizmetlileri sokağa çıkma kısıtlamasın da dışarıya çıkabilecekler.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

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Son Güncelleme: 28.11.2020 13:20
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VirüsMuafYasak
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