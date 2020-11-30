Sokağa çıkma yasağında taksiler, marketler, fırınlar, eczaneler açık mı?

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine toplantısı ardından Covid-19 virüsü salgınına ilişkin alınan kararların açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar merak ettikleri soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Yeni tedbirlerin açıklanması sonrasında en çok merak edilen sorulardan biri de market, eczane ve fırın gibi işletmelerin açık olup olmayacağına yönelik görüldü.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Alınan yeni tedbir kararlarına göre sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında marketler hizmet vermeye devam edecekler. Aynı zamanda bu süreçte restoranlar paket servis şeklinde hizmet vermeyi sürdürecekler. Manav, bakkal ve kasap gibi işletmeler de eve servis vererek kısıtlama süresince çalışabilecekler.

Sokağa çıkma yasağında taksiler ve toplu taşımalar çalışıyor mu?

Yapılan açıklamalarda Covid-19 nedeniyle yeni kısıtlamaların uygulanmaya başladığı bu dönem içinde kısıtlamalarda istisna olarak ayrılacak olanlar içinde taksilere de yer verildi. Buna göre taksi şoförleri kısıtlama kapsamında olmayacaklar. İstisna kapsamında olanlar yalnızca taksi şoförleri değil, metrobüs, metro, otobüs ve dolmuş vb. şoförler de alındı.