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Sokağa çıkma yasağında taksiler çalışıyor mu, hafta sonu taksiler çalışacak mı?

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında taksilerin çalışma düzeni ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

04 Aralık 2020 Cuma 18:33
Sokağa çıkma yasağında taksiler çalışıyor mu, hafta sonu taksiler çalışacak mı?
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ülkemizde de yeniden yükselişe geçti. Günlük vaka sayısının 30 bini aşmasıyla, kabine toplantısı gerçekleştirilerek yeni kararlar alındı. Bu kararlar doğrultusunda hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bazı işletmeler ve çalışanlar yasaktan muaf tutuldu.

Sokağa çıkma yasağında taksiler çalışıyor mu?

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı, Cuma akşamı 21.00’de başlayarak pazartesi sabah 05.00’e kadar devam edecek. Bu saatler arasında vatandaşlar araç kullanmadan ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, fırın, kuruyemişçi ve kasaplardan alışveriş yapabilecek.

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre taksiciler de yasaktan muaf tutuldu. Buna göre taksiler Cuma 21.00 – pazartesi 05.00 arasında hizmet vermeye devam edecek.

Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çalışanlar

-İşletme ve kurumlarda yönetici, görevli ya da çalışanlar,

-Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamakla görevli olanlar,

-Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD çalışanları,

-ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara katılacak olan kişiler ve refakatçileri ile sınav görevlileri,

-Cenaze ve defin işlemlerinde görevli olanlar ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

-Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

-Sosyal koruma ve bakım merkezleri çalışanları,

-Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,

-Küçükbaş, büyükbaş hayvanları otlatanlar ve arıcılık yapanlar,

-Servis hizmeti veren teknik servis çalışanları,

-Zorunlu sağlık randevusu olanlar,

-Yurt, pansiyon, şantiye gibi toplu yaşanılan yerlerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasında görevli olanlar,

-İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar,

-Veteriner hekimler,

-Hastalık nedeniyle özel gereksinimi olanlar ile bunların refakatçileri,

-Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

-Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlanması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

-Evlerinin önü ile sınırlı olmak şartıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

-Evlere paket servisi hizmetinde görevli olanlar,

-Mahkeme kararı ile çocuklarıyla şahsi münasebet tesis edecekler,

-Seyircisiz oynanacak spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

-Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında görevli olanlar ile bu araçlarla seyahat edeceklerini biletleri ile ibraz edenler,

-Şehir içi toplu taşıma araçlarının sürücü ve görevlileri.

 



Son Güncelleme: 04.12.2020 18:33
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TaksiSokağa çıkma YasağıMuaf
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