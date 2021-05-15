Sokağa çıkma yasağında sokağa çıkma cezası kaç TL? 2021 Kısıtlamada sokağa çıkma cezası

İzin kağıdı olmadan dışarı çıkan kişilere uygulanan bu ceza Umumi Hıfzısıhha Kanunun 282.maddesinde yer alındığı üzere belirlenmiştir. Sokağa çıkma yasağına uyulmadığı takdirde kişi başı 3 bin 150 TL para cezası verilmektedir.

Sokağa çıkma yasağı ceza sorgulama ekranı

Yasağı ihlal edenler için ayrıca sorgulama ekranı bulunmamaktadır. Ancak araç ile bu cezayı alanların plaka üzerine işlenmektedir. Yaya olarak ya da araç ile bu yasağa uymayanlar dilerse E-devlet üzerinden ceza sorgulama kısmından tutarı öğrenmeli mümkün.

En çok merak edilen sorulardan olan cezaya itiraz etmek konusunda bir çok kişi tarafından da merak edilmektedir. Uygulanan her ceza da olduğu gibi bu cezada da 15 gün içerisinde yer sulh hakimliğine itiraz etme hakkı vardır kişilerin.

Sokağa çıkma yasağı cezası nereye ödenir?

Ceza kesilen yer belediye tarafından ise gerekli şubelere gidilerek belediye birimlerinden idari para cezası seçeneği ile ödeme işlemleri gerçekleşir. Fakat güvenlik güçleri tarafından ceza kesilmiş ise mal müdürlüğü ya da vergi dairelerinden ödenebilmektedir.