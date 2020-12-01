Sokağa çıkma yasağında marketler ve manavlar açık olacak mı? Hafta içi market ve manav kapanış saatleri

Türkiye’deki koronavirüs vakalarının 30 bini aşmasıyla, Bilim Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde bir araya geldi. Daha önce getirilen kısıtlamaların yeterli olmaması ve vatandaşların kalabalık ortamlarda sık sık bir araya gelmesi nedeniyle yeni tedbirler alındı. Bu tedbirlerin başında hafta içi kısmi, hafta sonu ise tam zamanlı sokağa çıkma yasağı uygulaması geliyor.

Yeni koronavirüs tedbirleri neler?

Kabine Toplantısı’nda alınan yeni kararları kamuoyuna duyuran Erdoğan, yeni yasakları bir bir sıraladı. Buna göre:

-Hafta içi her gün akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlaması getirildi.

-Hafta sonu, cuma akşamı saat 21.00’den pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

-65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

-Restoranlar yalnızca paket servisi hizmeti verebilecek.

-Ana sınıfı ve benzeri kurumların faaliyetlerine ara verilecek.

-Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ve paket hizmeti veren işletmeler belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlamasından muaf olacak.

-Cenaze namazları ve nikahlara yakınları dahil en fazla 30 kişi katılabilecek.

-AVM’lere girişte HES Kodu uygulaması zorunlu olacak.

Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı?

Market, kasap, bakkal ve kuruyemiş gibi işletmeler hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulandığı 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir. Bunun yanında fırınlar ve ekmek satan bayiler de sokağa çıkma yasağından muaf olan işletmeler arasında yer alıyor.