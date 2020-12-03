Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Marketler hangi saatlerde, kaça kadar açık?

Hafta Sonu Sokağa Çıkma Kısıtlamasında Marketler Açık Olacak Mı?

Koronavirüs önlemlerinin artmasının ardından hafta sonları Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması olmasından dolayı vatandaşlar hafta sonları marketlerin açık olmayacağını açıksa saat kaçla kaç arası çalışacaklarını araştırıyorlar. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgede marketler hakkında ne dedi herkes merak ediyor.

Koronavirüs önlemlerinden dolayı hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Hafta sonları ise iki gün tamamiyle sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

Hafta İçi Marketler Saat Kaçtan Kaça Kadar Açık?

Hafta içi marketler saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecektir.

Sokağa Çıkma Yasağında Marketler Açık Mı Olacak?

Sokağa çıkma kısıtlamaları genelgesinde marketlerle ilgili ayrıntılar belirtilmiştir.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresinde, imalat ve üretim yapan yerler, tedarikçi ve lojistik zincirlerin aksamaması için, tarım ve orman faaliyetleri ve sağlık faaliyetlerinin sağlanması amacıyla belirli yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulacağı açıklanmıştır. Kısıtlamaların olduğu Cumartesi ve Pazar günlerinde bakkal, kasap, manav, market ve kuruyemişçiler sat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet vereceklerdir.

Zorunlu ihtiyaçların karşılanması durumunda sınırlı bir şekilde ve araçsız olarak vatandaşlar evlerine yakın olan market, manav, bakkal, kasap, kuruyemişçilere gidebilecektir. İhtiyaçları karşılayan yerler online bir şekilde saat 10.00 ile 17.00 arasında sipariş alarak müşterilere alışveriş imkanı sunabilecektir. Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretimi yapan fırın veya unlu mamul ruhsatı olan işyerlerinin sadece ekmek satışı yapan bayileri açık olacaktır. Bu işyerleri bir tek ekmek ve unlu mamul satışı yapabilecektir.

Bu kısıtlama günlerinde fırın ve unlu mamul is yerlerine ait olan ekmek dağıtım araçları market ve bakkallara ekmek servisi yapacaktır. Ekmek dağıtım araçlarıyla kesinlikle sokaklarda ekmek satışı yapılmayacaktır. Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, kısıtlama günlerinde saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında paket servisle vatandaşlara hizmet verebilmek için açık olacaktır. Yeni bir karar alınana kadar ülke genelinde hafta içi günlerinde ( Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlanması uygulanacağı belirtilmiştir.