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Sokağa çıkma yasağında market ve fırına gitmek serbest mi?

Koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağında market ve fırına gitmek serbest mi sorusunu araştırıyor.

04 Aralık 2020 Cuma 20:45
Sokağa çıkma yasağında market ve fırına gitmek serbest mi?
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Koronavirüs vakalarının artmasının ardından hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirildi. 4 Aralık Cuma akşamı başlayacak olan yasak 7 Aralık Pazartesi günü saat 05:00’e kadar sürecek. İki gün boyunca dışarı çıkamayacak olan vatandaşlar market, manav, kasapların açık olup olmayacağını merak ediyordu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı kapsamında bilgi verildi. Yapılan duyuruda market, manav gibi yerlerin sabah 10:00’dan akşamüzeri 17:00’ye kadar açık olacağı bildirildi.

Yarın markete, fırına gitmek yasak mı?

Cumartesi ve Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşların bu saatler arasında kendilerine en yakın işletmelere giderek alışveriş yapmasına izin verilecek. Aynı saatler arasında online sipariş şeklinde de hizmet alınabilecek.



Son Güncelleme: 04.12.2020 20:45
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Anahtar Kelimeler:
KORONAYasakMarket
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