Sokağa çıkma yasağında market ve fırına gitmek serbest mi?

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirildi. 4 Aralık Cuma akşamı başlayacak olan yasak 7 Aralık Pazartesi günü saat 05:00’e kadar sürecek. İki gün boyunca dışarı çıkamayacak olan vatandaşlar market, manav, kasapların açık olup olmayacağını merak ediyordu.
Yarın markete, fırına gitmek yasak mı?
Cumartesi ve Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşların bu saatler arasında kendilerine en yakın işletmelere giderek alışveriş yapmasına izin verilecek. Aynı saatler arasında online sipariş şeklinde de hizmet alınabilecek.
Son Güncelleme: 04.12.2020 20:45