Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu, kaça kadar dağıtım yapılıyor?

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir e-ticaret sistemi hakimiyet kurmaya başladı. Bireyler alışveriş merkezlerine, marketlere kendi giderek alışveriş yapmak yerine intenet üzerinden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Evimizden çıkmadan kargo şirketleri sayesinde istediğimiz ürünlere sahip olabiliyoruz. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19’un ortaya çıkmasıyla beraber evlerimizde kalmamız sebebiyle her zamankinden daha çok kargo şirketlerine ihtiyaç duyulmaya başlandı. Covid-19 dönemi boyunca birçok iş alanında çalışmaya saatleri değişti. Çalışma saatleri değişen iş alanları arasında kargo şirketleri de bulunmaktadır. Kısıtlamalar kapsamında vatandaşlar için “Kargo şirketleri kısıtlama kapsamına giriyor mu?” “Kargo şirketlerinin çalışma saatleri nedir?” soruları merak konusu oldu.

Kısıtlamalar kargo şirketlerini kapsıyor mu?

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelde kapsamında ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Kısacası kısıtlamalardan muaf tutulan kargo şirketleri dağıtım hizmetinde bulunabilecek.

2020 Kargo şirketleri çalışma saatleri

PTT Kargo

PTT Kargo şubeleri hafta içi sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 12.30’dan 13.30’a kadar 1 saatlik öğle arasından sonra 13.30'dan 17.30'a kadar hizmet sunmaktadır. Hafta sonu ise cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar çalışmaktadır. Pazar günü ise tüm PTT şubeleri kapalıdır.

MNG Kargo

Yurtiçi Kargo

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası hizmet vermektedir. Hafta sonu ise cumartesi günleri saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında, pazar günleri ise tüm şubeler kapalıdır.

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, pazar günleri hizmet vermemektedir.

Sürat Kargo

Sürat kargonun diğer kargo şirketlerine göre çalışma saatleri Doğu ve Batı illerine göre değişmektedir. Doğu illerinde hafta içi 8.30-18.00 arası hizmet sunarken, Batı illerinde 09.00- 18.30 arası hizmet vermektedir. Hafta sonları aynı şekilde bölgesine göre çalışma saatlerinde farklılık bulunmaktadır. Doğu illerinde 08.30- 14.00 arasında çalışmaktadır. Batı illerinde 09.00-14.30 arasında hizmet vermektedir. Pazar günleri ise tüm bölgelerde kapalıdır.

UPS Kargo

UPS kargo hafta içi 09.00-18.00 arası vatandaşlara hizmet vermektedir. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00- 15.00 arası hizmet verirken, pazar günleri diğer kargo şirketleri gibi kapalıdır.

Aras Kargo

Aras Kargo hafta içi her gün sabah 08.30'dan kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet verir. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar çalışırken, pazar günleri hizmet vermemektedir.