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Sokağa çıkma yasağında hastaneye gitmek serbest mi?

29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde tam kapanma uygulanıyor. Bu süreçte ihtiyaç ve zorunlu durumlar için muaf tutulacak bazı konular belli oldu. Hastaneye gitmek zorunlu durumlardan biridir. İnsanlar ,sokağa çıkma kısıtlamasında hastaneye gidip gidemeyeceğini merak etmektedir. Sokağa çıkma kısıtlamasında hastaneye gidilebiliyor mu? İşte muaf olunan konular hakkında detaylar...

07 Mayıs 2021 Cuma 21:41
Sokağa çıkma yasağında hastaneye gitmek serbest mi?
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29 Nisan ve 17 mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma sürecinde insanlar hastaneye gitmek durumunda kalabiliyorlar. Bu durumu suistimal eden kişilere ceza kesileceği bildirildi. Sahte randevu alınması durumunun her türlü kontrol altına alınacağı açıklandı. Tam kapanmada hastaneye gidilebiliyor mu?

Sokağa çıkma kapsamında hastaneye gitmek

Sokağa çıkma yasağı sırasında işyerinde muafiyet olduğunu, sahte evrakla özel sağlık kurumlarına randevu alınması  fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi ya da  tatlı dükkanına çıkışın serbest olması  ötesinde amaçlanan amacı kullanarak (öneğin (Ailecek pazara gidilmesi) Sertifikaların kötüye kullanılması vb. Durumlarda muafiyetlerin giderek daha fazla suistimal edildiğini düşünen kolluk kuvvetleri, bu ihlalleri önlemek için çeşitli önlemler alacak ve bu arada özellikle bunların kontrol ve denetimini sağlamalıdır konular: Sokağa çıkma yasağı gününde zorunlu sağlık randevusu olanların (Kızılay'a kan ve plazma bağışı dahil) istisna kapsamında olduklarını belgede kanıtlamaları gerekmektedir.

Randevusu olduğunu kanıtlayan kişiler hastaneye gidebilecek.

Muaf olunan zorunlu durumlar

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen kişiler

 

Kısıtlama bitiş tarihi

Tam kapanışın 29 Nisan (Perşembe) 19: 00'da başlaması ve 17 Mayıs (Pazartesi) saat 05: 00'da bitmesi planlanmaktadır Yetkili idareciler, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu personeli için "Kamu Personel Görevleri Tebligat Belgeleri" düzenleyeceklerdir. Sistem gücü, erişim hataları vb. Nedenlerle görev belgesini zamanında alamazsanız, görev belgesi formunu, belgenin üç güne kadar geçerli olması ve çalışanlar, işyerleri tarafından imzalanması şartıyla manuel olarak doldurabilirsiniz.




Son Güncelleme: 07.05.2021 21:41
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