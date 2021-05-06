Sokağa çıkma yasağında hastaneye gitmek için izin almaya gerek var mı? Hastaneye gitmek için izin nasıl alınır?

Koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta 17 gün sürecek tam kapanma kararı alındı. Karar geçtiğimiz hafta perşembe akşamı itibariyle başladı. İçişleri Bakanlığı tam kapanma boyunca muaf olacak ve hizmet vermeye devam edecek kurum ve kuruluşları açıkladı. En çok ihtiyaç duyulan hastanelere yasak boyunca nasıl gidileceği sorusu en çok araştırılan konulardan birisi oldu. Vatandaşlar hastaneye gitmek için ne yapmalı ve nereden izin alınmalı sorusuna yanıt arıyor.

Tam kapanma sürecinde hastaneye gitmek serbest mi?

İçişleri Bakanlığı tam kapanma süreciyle ilgili açıklayıcı bir genelge yayımladı. Bu genelge 81 ilin tamamına uygulanmak üzere yollandı. Yayınlanan genelgede hastaneye gitme konusuyla ilgili şu madde yer alıyor;

Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışıldığına dair gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi, özel sağlık kuruluşlarından sahte randevu alınması, fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestisinin maksadını aşan şekilde kullanımı (markete ailece gidilmesi gibi), Çiftçi Kayıt Belgesi'nin amaç dışı kullanılması gibi durumlarda muafiyetlerin giderek artan bir sıklıkla kötüye kullanıldığı göz önünde bulundurularak, bu suistimallerin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetlerince her türlü tedbir alınacak ve denetimlerde bu hususların kontrolü özellikle sağlanacak.

Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle muaf tutulabilecektir.

Tam kapanmada hastaneler açık olacak mı?

Tam kapanma sürecinde muaf olacak kişi ve kuruluşlar nerelerdir?

Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve PTT çalışanları.

Hastaneler, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, zorunlu sağlık randevusu olanlar.

Sokak hayvanlarını besleyenler, hayvan barınakları, çiftlikleri, bakım merkezlerinin görevlileri, gönüllü çalışanları ve Hayvan Besleme Grubu üyeleri

İkametinin önüyle sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının ihtiyacını karşılamaya çıkanlar.

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışını yapan iş yerleri ile buralarda çalışanlar.

Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar.

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar.

Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç, tohum, fide, gübre gibi ürünlerin satışı yapılan iş yerleri ve çalışanları.

Oteller ve konaklama yerleri ile çalışanları.

Gazete, dergi, radyo, televizyon, intenet kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları.

Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar.

Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları.

Yurt, pansiyon, şantiye gibi toplu yerlerde kalanların temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar.

Otizm, down sendromu gibi 'özel gereksinimi' olanlar ile veli veya vasileri.

Yurt içi ve dışı müsabaka, kamplara katılacak milli sporcular, seyircisiz, profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler.

müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler. ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ve bu kişilerin yanlarında bulunan refakatçileri, sınav görevlileri.

Zorunlu müdafi-vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar, adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri

Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri

10.00-16.00 arasında sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları

Nöbetçi noterler ile çalışanları.

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen ve 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge ve bilgiyle ibraz edenler.

Ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek.

Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;

Yayınlanan genelgede hastanelerin açık olduğu ve ihtiyacı olanların belirli koşullarda hastaneye gitmesine izin verileceği bildirildi. Hastaneye gidecek kişi hastane randevu mesajını denetim noktalarına göstererek hastaneye gidebilecek.

İç İşleri Bakanlığı yayınladığı genelgede aşağıda belirtilen hallerin zorunlu hal olarak görülmesine ve bu hallerdeki kişilerin tam kapanmadan muaf olacağını açıklamıştır.

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

Kısıtlama ne zaman sona erecek?

Geçtiğimiz hafta toplanan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanma kararı alındığını kamuoyuna duyurdu. Tam kapanma 29 Nisan Perşembe saat 19.00’da başlayacak ve 17 gün sürecek. Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi 05.00 saatinde sona erecek.

Ölüm belgesi uygulaması kaldırıldı

Tam kapanmadan muaf sayılan işyerlerinde çalışan personelin muafiyet belgesini yanında taşıması zorunlu olacak. Ardından cenaze izni için dijital ortamda ölüm belgesi yüklenmesi uygulaması sona erdi. Ölüm bilgisi denetim esnasında sistemler üzerinden doğruluğu teyit edilecek.