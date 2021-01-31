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Sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi, nasıl gidilir?

Koronavirüs salgını sürecinde getirilen sokağa çıkma yasaklarında hastanelerin durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi, nasıl gidilir sorusunu araştırıyor.

31 Ocak 2021 Pazar 16:47
Sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi, nasıl gidilir?
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Artan koronavirüs vaka sayılarının ardından yetkililer hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirmişti. 30 Kasım tarihinde getirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından 2021 yılı itibariyle vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılama sürecinin başlaması yasakların ne zaman son bulacağı sorusunu gündem getirdi.

Sokağa çıkma yasağı 2 aydır devam ederken bu süreçte vatandaşlar hangi kurumların açık olduğunu merak ediyordu. Vatandaşların en sık araştırdığı soruların başında ise yasak sırasında acil servislere gidilip gidilmediği oldu.

Sokağa çıkma yasağında acile gidilir mi?

30 Kasım 2020 tarihinde yapılan kabine toplantısının ardından hafta içi saat 21:00 ile hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu yasaklar sırasında ise yaşanabilecek sağlık sorunları kapsamında vatandaşların acil servisleri arayarak hareket etmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ekipler hastanın evine gelerek hastaneye götürülmesini sağlamaktadır.

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 16:47
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Anahtar Kelimeler:
HastaneAcil ServisKısıtlamaKORONA
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