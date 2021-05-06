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Sokağa çıkma yasağında hastane izni almak gerekiyor mu? Yasakta hastaneye izinsiz gidilir mi? Yasaklarda hastaneye nasıl gidilir?

Ülke geneli girilen tam kapanma sürecinde gözler hastaneye çevrildi. Yayınlanan genelge üzerine önceden randevusu olanların hastaneye gitmeleri yasaktan muaf sayılacaktır. Fakat ani rahatsızlanmalar üzerine hastaneye gitmek için nasıl bir yol izlenmeli soruları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. 17 günlük tam kapanma süresinde hastaneye gitmek için nasıl izin alınır? Tam kapanmada hastaneye gitmek isteyenleri için merak edilenler haberimizde

06 Mayıs 2021 Perşembe 13:40
Sokağa çıkma yasağında hastane izni almak gerekiyor mu? Yasakta hastaneye izinsiz gidilir mi? Yasaklarda hastaneye nasıl gidilir?
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Tam kapanmaya girilmeden önce İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge içerisinde muaf olan kişiler açıklanmıştı. Vatandaşlar önceden alınan hastane randevularından dolayı yasaktan muaf sayılmıştı. Herhangi bir kötü niyet yaşanmaması adına yasak günü hastaneye gidilirken gerekli randevu kağıdını yanlarında bulundurmaları gerekmekte. Alınan bütün tedbirler doğrultusunda hastane randevuları barkod sistemi ile kurumlar tarafından takip edilmekte. Ani rahatsızlanmalar üzerine hastaneye gidilmesi gerekse nasıl bir yol izlenmeli? İzin nasıl alınmalı? Soruların cevaplarına haberimizde yer verdik.

Sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge de sağlık randevularından muaf olundukları açıklanmıştı. Genelge de yer alan madde şu şekilde;

Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muaf sayılacak iş yerlerinde çalışanlar için gerekli izin belgesi alınmalı, sağlık nedenini bahane ederek sahte randevu düzenlemek, fırın, market, bakkal, kasap, manav gibi yerlere çıkıyor gibi gözüküp bu muafiyeti kötüye kullanan kişiler, Çiftçi Kayıt Belgesi’nin verilen amaç dışında kullanılması gibi durumlar yaşanılmaması adına gerekli önlemler alınıyor. Kötüye kullanılan bu işlemler kolluk kuvvetleri tarafından engellenerek gerekli önlemler alınacaktır.

Herkes tarafından merak edilen konu ise zorunlu hastaneye gitmek mecburiyetinde kalanların yapması gerekenler. Gidecekleri hastane tarafından bu durum belgelendiği takdirde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları da buna dahil edilerek izin belgesi doğrultusunda vatandaşları yasaktan o anlık muaf sayılacaktır.

Kısıtlama ne zaman bitecek?

Kabine toplantısının ardından Erdoğan halka alına kararları açıkladı. 29 Nisan 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 05.00’a kadar devam edecek tam kapanma sürecine girileceğini duyurdu. Koronavirüs salgını nedeniyle vakaların ve ölümlerin ciddi oranda artması nedeniyle alınan tedbirler arttırılmaya başlandı. Yayınlanan genelge 81 il için geçerli sayılarak bütün illerin valiliğine gönderim sağlandı.

17 günlük tam kapanma süreci verilen tarihler doğrultusunda 17 mayıs Pazartesi günü saat 05.00’da sona erecektir.

Genelge de yayınlanan muaf olan kişiler e-devlet üzerinden gerekli izin belgesini almak zorundadır. Yaşanan yoğunluk nedeni ile sistemden kaynaklı alınamayan belgeler için ek süre tanınacaktır. Bir defaya mahsus tanınan ek süre içerisinde izin kağıdını manuel olarak oldurabilecek. Gerekli yerler iş yerini tarafından imzalanarak belge tamamlanacak. Fakat manuel yolla alınan bu belge bir defaya mahsus 3 gün kullanmak şartı ile geçerli sayılacaktır.

Ölüm belgesi uygulamasından vazgeçildi

Kabine toplantısının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge 81 il dahil olmak üzere bütün valiliklere gönderildi.  Normal yaşamın bu süreçte engellenmemesi adına üretim, ihracat, imalat ve lojistik gibi sektörlerde çalışanların yasaklarda olduğu gibi bu tam kapanma sürecinde de muaf sayıldıkları açıklandı.  Sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler dışarıda bulundukları sürece E-devlet üzerinden alınan izin belgesi yanlarında olması gerekmekte. Herhangi bir denetime takıldıkların da sözlü şekilde değil belge üzerine muaf olduklarını belirtmeliler.

Olası cenaze durumlarında intenet üzerinden ‘Ölüm Belgesi’ alınması gerekmekteydi. Fakat yeni düzenlemeye göre bu sistem denetime girildiği taktirde bakanlık tarafından geliştirilen uygulama sayesinde cenaze işlemleri teyit edilecektir.




Son Güncelleme: 06.05.2021 13:40
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Anahtar Kelimeler:
HastaneIzinBelge
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