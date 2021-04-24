Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane adres sorgulama

Belirtilen yasaklar doğrultusunda yine resmi tatil ve Pazar günleri nöbetçi eczaneler açık olmaya devam ederken diğer eczaneler de böylesi bir durum söz konusu olmayacak. Bunun dışında saatlerde de bir oynama gözükmedi Cumartesi günü ise eczaneler 09.00-19.00 saatleri araslığında hizmet için aktif olacaklar. İşte İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczane sorgulama ekranı.

Eczaneler ne zamanlar da açık?

Eczacılar Odası bu konu hakkında şöyle bir açıklamada bulunmuştu.

İstanbul Eczacı Odası’ndan yapılan açıklamada, “İstanbul’da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir.” Kararı alındı.

Gittiğiniz eczane kapalıysa camlarında mutlaka nöbetçi eczane belirtilme şartı vardı. Buradan en kısa sürede nöbetçi eczaneyi öğrenebilmeniz mümkündür.

Nöbetçi eczane sorgulama yolları

İstanbul nöbetçi eczane sorgulamak için : https://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/nobetci-eczane/

Ankara’da nöbetçi eczane sorgulamak için: https://www.aeo.org.tr/NobetModulu/Nobet?AspxAutoDetectCookieSupport=1

İzmir nöbetçi eczanesi sorgulamak için:https://www.izmireczaciodasi.org.tr/nobetci-eczaneler