İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!
Son Dakika
Hande Erçel ısrar edince Kerem...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Son Dakika
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...

Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane adres sorgulama

Hayatımızda yer edinmiş olan covid-19 zamanında eczanelerin yararlarını biraz daha anlamış bulunmaktayız. Ülkemizde bir süredir devam eden yasaklarda en çok merak edilen konuysa Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? olmaktadır. Sizler için bu sorunun cevabını hazırlayıp derledik. Ek olarak Nöbetçi eczane adres sorgulama yolunu haberimizin detaylarında verdik.

24 Nisan 2021 Cumartesi 16:17
Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane adres sorgulama
Takip Et:

Belirtilen yasaklar doğrultusunda yine resmi tatil ve Pazar günleri nöbetçi eczaneler açık olmaya devam ederken diğer eczaneler de böylesi bir durum söz konusu olmayacak. Bunun dışında saatlerde de bir oynama gözükmedi Cumartesi günü ise eczaneler 09.00-19.00 saatleri araslığında hizmet için aktif olacaklar. İşte İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczane sorgulama ekranı.

Eczaneler ne zamanlar da açık?

Eczacılar Odası bu konu hakkında şöyle bir açıklamada bulunmuştu.

  • İstanbul Eczacı Odası’ndan yapılan açıklamada, “İstanbul’da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir.” Kararı alındı.

Gittiğiniz eczane kapalıysa camlarında mutlaka nöbetçi eczane belirtilme şartı vardı. Buradan en kısa sürede nöbetçi eczaneyi öğrenebilmeniz mümkündür.

Nöbetçi eczane sorgulama yolları

İstanbul nöbetçi eczane sorgulamak için :https://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/nobetci-eczane/

 

Ankara’da nöbetçi eczane sorgulamak için: https://www.aeo.org.tr/NobetModulu/Nobet?AspxAutoDetectCookieSupport=1

 

İzmir nöbetçi eczanesi sorgulamak için:https://www.izmireczaciodasi.org.tr/nobetci-eczaneler




Son Güncelleme: 24.04.2021 16:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EczaneNöbetçieczaneSorgulamaekranıIzmirAnkaraIstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kısıtlamada seyahat ve dışarı çıkma izni almak için telefon numarası kaç?
Kısıtlamada seyahat ve dışarı çıkma izni almak için telefon numarası kaç?
Resmi Gazete'de bugün neler var? 24 Nisan Cumartesi
Resmi Gazete'de bugün neler var? 24 Nisan Cumartesi
1 Mayısıs 2021 İşçi Bayramı resmi tatil mi? 1 Mayısıs 2021 hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?
1 Mayısıs 2021 İşçi Bayramı resmi tatil mi? 1 Mayısıs 2021 hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?
Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve gecesi? 24 Nisan Cumartesi 2021
Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve gecesi? 24 Nisan Cumartesi 2021
Beyoğlu'nda çivili sopa şiddeti !
Beyoğlu'nda çivili sopa şiddeti !
23 Nisan Cuma 2021 Ramazan ayının kaçıncı günü, kaçıncı gece? 2021 Ramazan ayı takvimi
23 Nisan Cuma 2021 Ramazan ayının kaçıncı günü, kaçıncı gece? 2021 Ramazan ayı takvimi

Popüler Haberler

Memur başka iş yaparsa cezası ne olur? Devlet memurları başka bir iş yapabilir mi?
Kısıtlamada seyahat ve dışarı çıkma izni almak için telefon numarası kaç?
Kanal D canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Payitaht Abdülhamid 149. bölüm fragmanı - Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? Payitaht Abdülhamid son bölümünde ne oldu?
En güvenilir ve en iyi Forex Şirketleri nelerdir?
Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2021 emekli promosyon miktarı
Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur? SGK uzmanlarından açıklamalar
Menajerimi Ara 35. bölüm fragmanı - Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak? Menajerimi Ara son bölümünde ne oldu?
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? 2021 Fenerbahçe seçim tarihi belli oldu
Konyaspor Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Hatay youtube geniş özeti ve maçın golleri
Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Baraj dizisinde Fulya karakterine İrem Tuncer hayat veriyor
Arka Sokaklar Sinem karakteri kimdir? Gizem Terzi kimdir, nereli, kaç yaşında?
Şartlı eğitim yardımından kimler yararlanabilir? 2021 Şartlı Eğitim Yardımı başvuru şartları
2021 DGS'de hangi dersler, hangi konular var?
Emanet dizisi Kiraz karakterini kim canlandırıyor? Gülderen Güler kimdir?
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge kullanıcı yorumları
Ptt kargo cumartesi kaça kadar açık? 2021 Ptt kargo cumartesi günü teslimat yapıyor mu?
Sefirin Kızı 50.Bölüm fragmanı - Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı son bölümünde ne oldu?
Fenerbahçe Başkanlık seçimi başkan adayları kim? Ali Koç başkan adayı olacak mı?
Masumlar Apartmanı 31.Bölüm fragmanı - Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı son bölümünde ne oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.