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Sokağa çıkma yasağında bankamatiğe gidilir mi?

Tam kapanma süresinde yatan ödemeleri alabilmek için bankamatiğe gitmek herkes tarafından merak edilen konu haline geldi. İzin kağıdı olan ve temel ihtiyaçlar için dışarı çıkabilmek mümkünken para çekebilmek için bankamatiğe gidilebiliyor mu? Soruları emekli maaşları ve ikramiyelerin yatmasının ardından sorulmaya başladı. İşte vatandaşlarımızın merak ettikleri konu hakkında detaylar haberimizde

06 Mayıs 2021 Perşembe 16:34
Sokağa çıkma yasağında bankamatiğe gidilir mi?
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Emekli ikramiyesi zammı ne kadar, bayram ikramiyesi kaç TL?

Geçtiğimiz yıllarda emekli ikramiyesi  1000 TL iken bu yıl enflasyon oranına göre hesaplamalar yapılarak ikramiyelere zam yapıldı. 2021 emekli ikramiyeleri 1100 TL olarak belirlendi. Bayram öncesi vatandaşlarımızın hesabına yatırılacağı düşünülüyor.

Tam kapanma sürecinde bankamatiğe gidilir mi?

Cumhurbaşkanı kabine toplantısını ardından açıklamalarda bulunarak Türkiye’nin tam kapanma süreceğini gireceğini duyurdu. 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayarak 17 Mayıs tarihinde bitirileceği belirtildi. Yapılan açıklamalar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınladı. Bu genelge de muaf olan kişiler açıklanarak izin kağıdı almaları gerektiği belirtildi. 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak olan emekli ikramiyeleri ve maaşlarını çekmek isteyen vatandaşlar ATM’lere gidebilmek için izin gerekli olup olmadığını merak etti. Bunun üzerine yapılan açıklamada evlerinin yakınında mevcut olan bankalara gitmek, ikametgah adreslerinden uzaklaşamamak ve verilen zaman içerisinde işlerin halledilmesi durumundan ATM ve bankalara gitmek de yasaktan muaf sayılacaktır.  

Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemesi olan vatandaşlar paralarını nasıl çekecek?

5-10 mayıs tarihleri arası yatırılan engelli aylıkları ve sosyal destek ödemeleri PTT ya da İBAN bilgileri ile kolaylık sağlanacaktır. Verilen bu imkandan yararlanan1 milyon 633 bin 94 hak sahipleri ise Vefa sosyal destek aracılığı ve PTT çalışanları ile birlikte adreslerine giderek elden ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir.




Son Güncelleme: 06.05.2021 16:34
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