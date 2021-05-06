Sokağa çıkma yasağında bankamatiğe gidilir mi?

Emekli ikramiyesi zammı ne kadar, bayram ikramiyesi kaç TL?

Geçtiğimiz yıllarda emekli ikramiyesi 1000 TL iken bu yıl enflasyon oranına göre hesaplamalar yapılarak ikramiyelere zam yapıldı. 2021 emekli ikramiyeleri 1100 TL olarak belirlendi. Bayram öncesi vatandaşlarımızın hesabına yatırılacağı düşünülüyor.

Tam kapanma sürecinde bankamatiğe gidilir mi?

Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemesi olan vatandaşlar paralarını nasıl çekecek?

Cumhurbaşkanı kabine toplantısını ardından açıklamalarda bulunarak Türkiye’nin tam kapanma süreceğini gireceğini duyurdu. 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayarak 17 Mayıs tarihinde bitirileceği belirtildi. Yapılan açıklamalar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınladı. Bu genelge de muaf olan kişiler açıklanarakkağıdı almaları gerektiği belirtildi. 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak olan emekli ikramiyeleri ve maaşlarını çekmek isteyen vatandaşlar’lere gidebilmek için izin gerekli olup olmadığını merak etti. Bunun üzerine yapılan açıklamada evlerinin yakınında mevcut olan bankalara gitmek, ikametgah adreslerinden uzaklaşamamak ve verilen zaman içerisinde işlerin halledilmesi durumundan ATM ve bankalara gitmek detan muaf sayılacaktır.

5-10 mayıs tarihleri arası yatırılan engelli aylıkları ve sosyal destek ödemeleri PTT ya da İBAN bilgileri ile kolaylık sağlanacaktır. Verilen bu imkandan yararlanan1 milyon 633 bin 94 hak sahipleri ise Vefa sosyal destek aracılığı ve PTT çalışanları ile birlikte adreslerine giderek elden ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir.