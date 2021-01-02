Sokağa çıkma yasağına uymayan belediye başkanına ceza!

Koronavirüs salgını sebebiyle insanlar arasındaki etkileşimi azaltmak için, sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yılbaşı akşamı başlayan kısıtlama, pazartesi sabah saat 05:00’e kadar sürecek. Yasağa uymayan ve sokağa çıkan vatandaşlara ise para cezası yaptırımı uygulanıyor. Yasağa uymayan isimler arasında bir belediye başkanı var. Rize’ye bağlı Fındıklı ilçesinin belediye başkanı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı cumartesi günü, belediyeye ait yayla evinde piknik düzenlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, belediyeye ait bir yayla evinde piknik verdi. Toplam 17 kişinin katıldığı piknikte, hem kısıtlamaya uyulmadı hem de hijyen, maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Şikayet üzerine eve gelen ekipler, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu’na ve beraberindeki 16 kişiye toplam 53.550 TL ceza kesti.