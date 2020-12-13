Sokağa çıkma yasağı turistlere uygulanıyor mu, neden uygulanmıyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında - hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Ancak turistler bu yasaklardan muaf tutuluyor. Nedeni ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Turistlere neden yasak uygulamadığının cevabı haberimizde yer alıyor.

Turistler neden yasaktan muaf tutuluyor?

İçişleri Bakanlığı, alınan tedbirler kapsamında turistik faaliyetler nedeniyle geçici bir süreliğine ülkede bulunan turistlerin hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf olacağını belirterek, turizmde yeni uygulanacak kurallara açıklık getirdi.

Turizm sektöründe geçerli olacak yeni kurallar

Turistik faaliyette bulunan tekne ve yatlar, müşterilere ikram yapamayacak.

Bu kuralların dışında olanlar; tur, paket tur, transfer hizmeti ya da konaklamadan yararlanan, şehirlerarası ulaşım araçlarında çalışanlar ve ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini rezervasyon kodu, bilet ile ibraz edenler.

Havalimanlarında bulunan mağazalar, 10:00-20:00 saatlerini kapsayan hizmet verme kısıtlamasının dışında olacak. Yine havalimanlarında bulunan yeme içme yerleri yalnızca yolculara ve havacılık ve ulaştırma ile alakalı sektörlerde çalışanlara hizmet sunabilecek.

Otel rezervasyonu yaptıranlar bunu belgeledikleri taktirde herhangi bir izne tabii olmaksızın özel aracıyla seyahat edebilecek.

Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoranlar yalnız buralarda kalan müşterilere hizmet verebilecek.