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Sokağa çıkma yasağı saatleri ve yeni koronavirüs yasakları

Yapılan Covid-19 tedbir açıklamaları sonrasında vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan tedbirlerin tamamı da araştırılanlar arasında yerini aldı.

18 Kasım 2020 Çarşamba 01:03
Sokağa çıkma yasağı saatleri ve yeni koronavirüs yasakları
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Bilim Kurulu tarafından Sağlık Bakanlığına sunulan Covid-19 tavsiye kararları Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenen kabine toplantısında değerlendirildi. Kabine toplantısı sonrasında kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları kamuoyu ile paylaştı.


Konuşmanın en merak edilen başlığı ise sokağa çıkma yasağı oldu.

Yeni tip koronavirüs yasakları nelerdir?

  • Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
  • Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretimi yıl sonuna kadar online olarak  devam edecek.
  • Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
  • Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek.
  • Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.
  • 65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.
  • Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmasına devam edileceği belirtilirken, halı sahaların faaliyetlerine geçici süre ile son verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer açıklamalar

Dünyada yayılmaya devam eden Covid-19 salgınına henüz çare bulunamadı. Sonbahar döneminde artan grip salgını nedeni ile koronavirüs salgını da artış göstermiştir. Sağlık çalışanlarının sınırlarını zorlamadan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak yeni dalgayı atlamamız gerekmektedir.

Milletimizden isteğim belirlenen kurallara ve maske – mesafe – temizlik kuralına uyulmasıdır.



Son Güncelleme: 18.11.2020 01:03
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Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanCovid-19Tedbirleri
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