Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen kabine toplantısı sonrasında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında ramazan ayının ilk iki haftası uygulanacak kısıtlamaların en önemlisi olan sokağa çıkma yasağının saatlerinin güncellendiğini belirtti.

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamada, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiğini, hafta içi ise kısıtlamanın saat 05.00 – 19.00 olarak güncellendiğini bildirdi.

Buna göre daha önce saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, iki saat geriye çekilerek 19.00 olarak değiştirildi. Vatandaşlar, saat 19.00’dan sabah saat 05.00’e kadar sokağa çıkamayacak.

Kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararlar

- Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, hafta içi kısıtlaması saatleri akşam 19.00 ile sabah 05.00 olarak güncellendi.

- Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

- 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kullanmaları yasaklandı.

- Sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf ile okul öncesi grubu dışındaki tüm sınıflar için uzaktan eğitim sistemine geçilecek.

- Kafe, kıraathane ve çay bahçesi gibi mekanların faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verilecek.

- Lokanta ve restoran gibi işletmeler ramazan boyunca paket/gel al sistemine geçecek.

- Kına, düğün, nişan, nikah ve genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına ertelenecek.

- Oteller yalnızca kendi müşterilerine hizmet verecek.

- Toplu iftar, iftar çadırı gibi organizasyonlara izin verilmeyecek.

- Tüm bu uygulamalar 14 Nisan Çarşamba gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.