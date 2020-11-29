Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? 29 Kasım Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri

Tüm dünyayı vuran yeni koronavirüs salgını sırasında 28 Kasım'da ülkemizde vaka sayısı 30 bini aştı. İçişleri Bakanlığı'nın bulaşma riskini en aza indirmek için aldığı kararlar kapsamında bu hafta ikinci kez sokağa çıkma yasağı getirildi. Saatler biraz karmaşık olduğu için vatandaşların hala merak ettiği konular arasında yerini koruyor.

Sokağa Çıkma Yasağı Bitti Mi? Saat Kaçta Bitecek?

28 Kasım Cumartesi günü akşam 20:00'da başlayan sokağa çıkma yasağı, 29 Kasım Pazar günü sabah 10:00'da sonlanacak.

20 yaş üstü ve 65 yaş altı vatandaşlar için 10.00-22.00 saatleri arasında yasak yoktur. 29 Kasım Pazar günü saat 22: 00'de yeniden başlayacak olan yasak, 30 Kasım Pazartesi saat 05: 00'e kadar geçerli olacak.

Bu doğrultuda Pazar akşamı 22:00 ile Pazartesi sabahı 05:00 arasında uygulanacak olan kısıtlama 05:00'da sona erecek.

Sokağa Çıkma Yasağı Saatleri

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca sokağa çıkma kısıtlanması;

Yemek Yerleri

28 Kasım Cumartesi 20: 00'dan 29 Kasım Pazar 10: 00'a ve 29 Kasım Pazar 22:00'dan 30 Kasım Pazartesi 05: 00'e kadar geçerli olacaktır.

Restoranlar, lokantalar, pastaneler, kafe ve kafeteryalar ve diğer yemek mekanları sadece hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis hizmeti vermektedir. Hafta sonları saat 20:00'dan sonra, paket hizmetleri yalnızca telefonla veya intenet üzerinden sipariş edilebilir. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı 28 Kasım Cumartesi 20:00 ile 29 Kasım Pazar günleri saat 10:00 arasında olacak. Geçtiğimiz hafta “koronavirüse yönelik yeni tedbirler” konusunda illere gönderilen genelge yazısında, “açık işyerleri, işletmeler ve kurumlar” ve “istisna olan kişiler” başlıkları altındaki yazıların da aynı şekilde sonuna kadar uygulanacağı belirtildi.

Yasaktan Muaf Kişiler

İçişleri Bakanlığınca yapılan genelgeye göre 65, 20 yaş ve altı çalışanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak, ayrıca çalışanlar, SGK kaydı ve işyerinde sorun olduğunu ispat eden diğer belgeleri sunmaları halinde kısıtlamalardan muaf tutulacak. Üretim, ulaşım ve satış faaliyetleriyle ilgili kuruluşlar, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları ve huzurevleri dahil olmak üzere kısıtlama olmaksızın hizmet vermeye devam edecektir.

Ayrıca rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, afet çalışması yapan kurum / kuruluşlar, Vefa sosyal destek birimleri, göç idaresi, PTT ve benzeri kamu kurumları ile zorunlu kamu hizmetlerini sürdürmek için gerekli kurum ve kuruluşlar bu kısıtlamaya tabi değil.

Sokağa Çıkma Yasağı Cezası

Hafta sonları 10.00 ve 22.00 dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 282. maddesine göre ise Sokağa çıkma yasağına uymayanlara 3.150 TL para cezası verilecek.