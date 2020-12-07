Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta bitiyor?

Cuma akşamı saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma yasağı hafta sonunu da kapsayarak devam ediyor. İşe gidecek vatandaşlar yasağın ne zaman biteceğini merak ediyor. Sokağa çıkma yasağının hangi gün ve saatte biteceği haberimizde yer alıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ GÜN VE SAAT SON BULUYOR?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde alınan yeni kararlardan biri de sokağa çıkma yasağıydı. Hafta sonlarını kapsayacak şekilde alınan sokağa çıkma yasağı kararı İçişleri Bakanlığı genelgesiyle duyuruldu. Bu süre zarfı boyunca açık kalacak işletmelerin ve kimlerin bu yasaktan muaf olduğu da genelde açık bir şekilde belirtildi. Genelgede yer alan ifadeye göre; "Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi - Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİNE GÖRE HANGİ İŞLETMELER AÇIK OLACAK?

1.1. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

1.2. Kısıtlamanın olduğu Cumartesi - Pazar günleri market, kasap manav ve bakkal ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

1.3. Cumartesi - Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır. Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamüller ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

1.4. Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi - Pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

2. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. İlk uygulama olarak 01.12.2020 Salı günü saat 21.00’de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00’de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı getirilecek olup bundan sonraki haftalarda da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

2.1. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00’de kapanacaktır.

3. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.