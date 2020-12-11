Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 12 - 13 Aralık hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 81 ilin valiliklerine bildirilen sokağa çıkma yasağı konusundaki genelge doğrultusunda, her hafta sonu sokağa çıkması uygulanacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, hafta içi saat 21:00'den sonra uygulanan yasağın gündüzleri de kapsayan türü olarak uygulanacak. Ancak hafta sonu uygulanacakbazı durumlarda genişletilebilecek. Öneğin; vatandaşlar hafta sonu saat 17:00'ye kadar evlerine en yakın market, bakkal, kasap, manav, fırın ve kuruyemişçiler gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerlere gidebilecekler. Bunun dışında yayınlanan genelgede muaf listesinde bulunan vatandaşlar hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının dışında tutulacaklar.

Hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağı İçişleri Bakanlığı tarafından akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri olarak belirlenmiştir. Bu yasağa ilave olarak hafta sonu da yasaklara dahil edilmiştir. Ancak, hafta sonu sokağa çıkma yasağı gündüz saatlerini de kapsıyor. Bu nedenle 11 Aralık Cuma 21:00'den 14 Aralık Pazartesi 05:00'e kadar 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.