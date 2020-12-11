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Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 12 - 13 Aralık hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısından sonra İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir genelge yayınlandı. Kabine Toplantısı sonrasında, hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağına ek olarak hafta sona da sokağa çıkma yasağı getirildiği bildirildi.

11 Aralık 2020 Cuma 21:03
Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 12 - 13 Aralık hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri
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 İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 81 ilin valiliklerine bildirilen sokağa çıkma yasağı konusundaki genelge doğrultusunda, her hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, hafta içi saat 21:00'den sonra uygulanan yasağın gündüzleri de kapsayan türü olarak uygulanacak. Ancak hafta sonu uygulanacak yasak bazı durumlarda genişletilebilecek. Öneğin; vatandaşlar hafta sonu saat 17:00'ye kadar evlerine en yakın market, bakkal, kasap, manav, fırın ve kuruyemişçiler gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerlere gidebilecekler. Bunun dışında yayınlanan genelgede muaf listesinde bulunan vatandaşlar hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının dışında tutulacaklar.

Hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağı İçişleri Bakanlığı tarafından akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri olarak belirlenmiştir. Bu yasağa ilave olarak hafta sonu da yasaklara dahil edilmiştir. Ancak, hafta sonu sokağa çıkma yasağı gündüz saatlerini de kapsıyor. Bu nedenle 11 Aralık Cuma 21:00'den 14 Aralık Pazartesi 05:00'e kadar 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.



Son Güncelleme: 11.12.2020 21:03
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BakanlıkKabine ToplantısıYasakSokakKısıtlamaKarar
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