Sokağa çıkma yasağı ihbar ve bilgi hattı

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve ardından bütün dünyada etkisini gösteren yeni tip korona virüs pandemisinin çerçevesinde Türkiye’de de açıklanan verilere göre pozitif vakalarda devam etmekte olan yoğun bir artış gözlemleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün ilk kez halk ile paylaştığı bilgiler kapsamında, Türkiye’de bulunan mevcut pozitif vakaların; 1 milyon 748 bin 567 kişi olduğu bildirildi. Bunun üzerine geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından Covid-19 ile ilgili Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyesi ışığında yeni önlemler alındı ve bu önlemler uygulanmaya başlandı. Birbirinden farklı işletmelerin kapatılması, paket servise geçilmesinden sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarına kadar birtakım yeni önlemlerin alındığı genelgede, üretimin duraksamaması için birçok kişi yasaklardan muaf tutuldu. Buda çoğu vatandaşın aklında sorulara neden oldu.

Sokağa Çıkma Yasağı için Bilgi Alma Numarası

Henüz daha sokağa çıkma yasakları hakkında detaylı bilgi edinilecek bir hat bulunmuyor. Soru sormak isteyen vatandaşların ise bu nedenden dolayı sorularını Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na yapması gerekiyor.

*Bakanlıkların Ankara Telefon Numarası: 0312 422 40 00 / SANTRAL

Sokağa Çıkma yasaklarında ihbar hangi numaralara yapılır?

Yasakların yürürlüğe girmesinin ardından, yasaklar için belirlenmiş kuralları ihlal eden kişiler, diğer insanların sağlıklarını riske sokan insanların ihbar edilmesi, caydırıcılığı arttıracak ve sokağa çıkma yasaklarını daha etkili hâle getirecektir. Bunun için vatandaşlar şikayet hattının olup olmadığını merak ediyor.

Sokağa çıkma yasağına özel bir şikayet hattı yoktur. Lakin, bireyler sokağa çıkma yasağını ihlal edenleri şikayet etmek için 156 ya da 155’i arayarak kolluk güçleri jandarma ve polislere haber verebilirler.

Sokağa Çıkma Yasağından Kimler Muaftır

Hafta sonları, yani sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı ve ayrıca sokağa çıkma kısıtlamalarının da uygulanacağı zaman dilimlerinde bazı kişiler muaf tutulmaktadır. Bunlar;

1)Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışan veya üye olanlar,

2)Kamu düzenini ve kamu güvenliğini sağlamakta görevli olan(özel güvenlik görevlileri de dahildir)

3)Zorunlu olarak kamu hizmetinin devam etmesi adına gerekli olan kamu kurum ve kuruluşlarında ve işletmelerde (Havalimanı, liman, sınır kapısı, gümrük, karayolu, huzurevi, rehabilite merkezi, PTT gibi) çalışmakta olanlar ile imamlar.

4) Vefa Sosyal Destek Birimlerinde, Acil Çağrı Merkezlerinde, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezlerinde, Kızılay’da, AFAD ve afetler çerçevesinde görevli veya gönüllü olarak görev yapmakta olanlar.

5) Devlet ve özel sağlık kurumu ve kuruluşlarında, eczanelerde, veteriner kliniklerde veya hayvan hastanelerinde görev almakta olan, veteriner hekimler ve hekimler.

6)Zorunlu bir şekilde sağlık için randevuya gidecekler(Kızılay’a kan ve plazma bağışlarında bulunacak olanlarda dahil.)

7)Tıbbi cihazların, maskelerin, ilaçların ve dezenfektanların üretimlerinde görev alan ya da nakliyesinde ve satışlarında aktif bir şekilde çalışma gösteren iş yeri ve bu iş yerinin çalışlanları.

8) İnşaat, fabrika ve imalat tesislerinde çalışmakta olanlar,

9) Bitkisel, tarımsal ve hayvan bakım ürünlerinin üretimden, işlenmesinden yani bütün bakımlarından sorumlu olan nakliye ve pazarlama çalışanları.

10)Yurt içine ya da dışına taşıma görevi yapan (ithalat, ihracat ve transit geçişlerde sayılır) ve bunların lojistiklerinden sorumlu tutulan firmalar ile himayesinde çalıştırdıkları kişiler.

11)Ürünlerin ya da malzemelerin nakliyesi veya lojistikte (kargolarda dahildir), yurt içine veya yurt dışına taşıma, depolama ve benzeri faaliyetler göstermekte olan görevli bireyler.

12) Oteller açık kalmaktadır ve burada çalışanlarda yasaklardan muaf tutulur.

13) Hayvan barınaklarında, çiftliklerinde ve hayvanların bakım merkezlerinde çalışmakta olan görevliler ve gönüllü olarak burada çalışmakta olanlar. 30.04.2020 tarihli, 7486 sayılı Genelge dahilinde sokak hayvanlarını besleme grubunun üyeleri ve sokak hayvanlarını besleyecek kişiler.

14)İkamet edilen yerin tam olarak önü ile sınırlı kalmak şartı ile evcil hayvanın zorunlu ihtiyacını karşılaması için dışarıya çıkmış olanlar.

15) Gazetelerde, radyolarda, dergilerde veya kamera karşısında görev almakta olan, gazete basım matbaası gibi yerlerde çalışmakta olan basın mensupları ve çalışanları.

16)Benzin istasyonu, lastik tamiri yapan yerler ve buralarda çalışmakta olan bireyler.

17) Meyvelerin, sebzelerin ve su ürünlerinin toptancılığını yapanlar, toptancı halli ve bu yerlerde çalışmakta olanlar.

18) Ekmek fırınlarında ve bunun benzeri unlu mamul yapmakta olan ruhsatlı işyeri ve buralarda çalışmakta olanlar.

19) Cenazelerin definlerinden sorumlu olan (din görevlisi, belediye ve hastane görevlileri gibi) ve cenazelerin birinci dereceden akrabaları.

20) Elektrik, petrol, doğalgaz ve benzeri önemli bir şekilde faaliyetleri bulunan büyük tesisler ve işletmelerde çalışmakta olanlar.

21) Kesinti yaşamaması gerekmekte olan Elektrik, telekomünikasyon ve benzeri yerlerde altyapı ve iletişim sistemlerinin çalıştırılmaya devam etmesi, arızaların çözülmesi gibi işlerde görevli olmakta olan teknik servis çalışanları.(belgelemek şartı ile)

22)Gazete, kargo v.b dağıtım şirketi ve bu şirketlerde görev almakta olanlar,

23) Temizlik, katı atık, ilaçlama, toplu taşıma ve itfaiye gibi mahalli idarelerde çalışmakta olan personeller.

24) Şehrin toplu taşıma araçlarında görev yapanlar.

25)Pansiyon, Yurt vb. insanların toplu bir şekilde kaldığı yerlerde, temel ihtiyaçlarını gidermek üzere görev yapmakta olan personeller(hizmetçi vb.)

26) Güveliği ve iş sağlığını korumak için çalışma zorunluluğu bulunan; güvenlik görevlisi, bekçi gibi işçiler.

27. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

28. Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

29) Profesyonel olarak spor müsabakalarında sporcu, yönetici ve hakemlik gibi görevlere sahip olanlar.

30) Çalışan bireylerin inşaatlarda bulunması ve şantiyelerde konaklaması, yapımı devam etmekte olan büyük çaplı inşaatlar için bu inşaatlarda çalışmakta olan bireyler(Bu madde çerçevesinde belirlenen alan konaklamanın ve inşaatın aynı yerde olması ve bu alanın dışına çıkılmaması yönünde belirlenmiştir. Şantiyeye biri gelemez veya bir yere gidemez.”

31)Bankalar başta olarak, görev yeri ülkenin dört bir yanına yayılmış olan kurum, kuruluş ve şirketlerde çalışmakta olan kişiler.(Asgari sayıda ve bilgi işlem merkezinde olmak şartı ile)

32) ÖSYM tarafınca belirlenen ve resmi bir şekilde yayınlamış olduğu sınavlara, sınav giriş belgesi ile katılacağını kanıtlayan bireyler.(yanlarında aile içerisinden sadece bir refakatçi bulundurabilir.)

33) İl ve ilçelerde yer alan Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından izin almış olan, şehirlerarası yolların kenarında işlev görev dinlenme tesisi vb. yerler.

34) Yaklaşmakta olan sene sonu işlemi sebebiyle serbest bir şekilde muhasebecilik, mali müşavirlik gibi görev yapan ya da bu görevleri yapmakta olan bireylerle beraber çalışan kişiler.

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