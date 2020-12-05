Sokağa çıkma yasağı hastane randevusu olanlar ne yapacak, hastaneye nasıl gidilir? Hastane için izin gerekiyor mu?

Artan sayıda koronavirüs vakasını azaltmak için yeni önlemler alınmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı var. Hafta sonu kısıtlamaları Cuma günü 21: 00'de başlar ve Cumartesi ve Pazar günlerini kapsar. Peki hastane randevusu olan kişiler bu süreçte içerisinde ne yapacak? Hastane de işleri olan vatandaşlar bu süreç içerisinde ne yapacaklarını merak etmeye başladı.

Sokağa Çıkma Yasağında Hastaneye Gidilir Mi?

Zorunlu sağlık randevusu olan kişiler (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), hastaneye gidebileceklerdir.

Sokağa Çıkma Yasağından Kimler Muaf?

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda kısıtlamadan muaf tutulacak kişiler şu şekildedir:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup eve dönenler, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu-kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp yaşadıkları yere dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren belge, bilgi ile ibraz edenler), askerlik hizmetini tamamlayarak eve dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilenler yasak kapsamına girmiyor.

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Sokağa Çıkma Yasağında Açık Olan Yerler?

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, afetle ilgili çalışma yürüten kurum-kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT gibi).

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri gibi), yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat-ithalat-transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar.

Oteller ve konaklama yerleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım gibi faaliyetleri yürüten işletme-firmalar hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, üretim ve imalat tesisleri.

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları.

Belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi, sebze, meyve toptancı halleri.