Sokağa çıkma yasağı hangi saat aralığında olacak? Yasak ne zaman başlayacak?

Türkiye ve dünya genelinde etkisini halen gösteren Covid-19 salgınından dolayı artan vakaları da göz önüne alarak hafta sonu belirli saat aralığında sokağa çıkma yasağı olacağı yönünde açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan duyuruya göre bu hafta itibariyle hafta sonu sokağa çıkmak yasaklanacak.

Sokağa Çıkma Yasağı 10 ile 20 Arası Mı Yoksa 10 ile 20 Dışında Mı?

Yapılan açıklamalar sonrasında pek çok kişi yasağın Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00 ile 20.00 arasında olduğu izlenimine kapıldı. Lakin yapılan açıklamaya bakıldığı zaman saat 10:00-20:00 saatleri dışında başlayacağı öğrenildi. Yani yasak akşam 20:00’dan başlayıp sabah 10:00’a kadar devam edecektir.