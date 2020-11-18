Sokağa Çıkma yasağı hangi gün başlayıp hangi gün bitecek? Cuma gecesi mi yasaklar başlayacak?

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama sonrası sokağa çıka yasağının ne zaman başlayıp ne zaman biteceği merak edilmeye başlandı. Sokağa çıkma yasağının hafta sonları saat sabah 10 ile akşam 20:00 arasında olacağını belirtti lakin kimse bu durumdan bir şey anlayamadı. Sokağa çıkma yasağı ne zaman olacak? Hangi gün yasak bitecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma yasağı uygulanacak.” Demesi halk arasında tartışmalara neden oldu. Çünkü kimse bu yasağın nasıl olacağını anlayamadı. Sokağa çıkma yasağının ne zaman başlayıp ne zaman biteceği sorusu herkes tarafından araştırılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanının yasakla ilgili yapmış olduğu açıklama sonrası sosyal medya üzerinde kafa karışıklığına neden oldu. Sosyal medya üzerinden tartışan insanlar yasağın ne zaman başlayıp biteceği hakkında bir fikirlerinin olmadığına dair söylemlerde bulundu.

Çünkü Erdoğan sokağa çıkma yasağıyla alakalı sadece hafta sonları 10:00-20:00 saat aralığı hariç sokağa çıkma yasağı başlayacak dedi. Bu açıklama sonrasında herkesin kafası karışmaya başladı.

Sosyal medya da insanlar sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Yasak ne zaman bitecek? Pazar günleri 20:00’dan sonrada mı yasak? Pazartesi saat 10:00’a kadar mı yasak sürecek? Diyerek kendi aralarında duruma netlik kazandırmaya çalıştılar.

Yasakla ilgili duyurular İçişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklama sonrasında netlik kazanacak. Lakin yasağın Cuma günü gece yarısından sonra uygulanması büyük bir ihtimal. Sokağa çıkma yasağı Cuma gece yarısı başlayıp, Pazar günü gece yarısı bitecek.