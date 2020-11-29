Sokağa çıkma yasağı cezasına itiraz edilir mi, nasıl itiraz edilir? Sokağa çıkma yasağı ceza itiraz dilekçesi

Pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı yeniden hayatımıza girdi. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar ile hafta sonu belirli saatler aralığında sokağa çıkmak yasaklandı. Yasağı ihlal ederek sokağa çıkan vatandaşlara polis ekipleri tarafından para cezası uygulanıyor. Ancak yasağı geçerli bir sebeple ihlal eden vatandaşlar, haksız yere ceza aldıkları için cezaya itiraz ediyor.

Sokağa çıkma yasağı cezasına itiraz dilekçesi öneği

Ülkemizde pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara 3.150 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Ancak bir zorunluluk nedeniyle ya da geçerli bir sebep nedeniyle dışarı çıkmak mecburiyetinde kalan ve ceza kesilen vatandaşlar, cezaya itiraz ederek silinmesini talep ediyor. Bu kapsamda sokağa çıkma cezasına itiraz etmek için dilekçe yazabilirsiniz. Yazdığınız dilekçe Sulh Ceza Mahkemesine sunulmaktadır. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara kesilen 3.150 TL idari para cezasının 15 günlük ödeme süresi bulunmaktadır. Bu süre içerisinde itiraz edebilirsiniz ancak itirazınıza olumlu sonuç alamazsanız cezayı ödemek zorundasınız.

Dilekçe öneği:

…. SULH CEZA MAHKEMESİNE

İTİRAZ EDEN:

ADRES:

İDARİ PARA CEZASI MİKTARI:

İTİRAZ KONUSU: Sokağa çıkma yasağı idari para cezası

İTİRAZLARIM

(bu alana kendi fikirlerinizi beyan etmelisiniz)

Bu bilgiler ışığında tarafıma haksız yere uygulanan, idari para cezasının iptal edilmesini istiyorum.

Ad

Soyad

İmza