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Sokağa çıkma yasağı cezasına itiraz edilir mi, itiraz süresi ne kadar?

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında, yasağı ihlal ederek para cezası alan vatandaşlar 'Sokağa çıkma yasağı cezasına itiraz edilir mi, itiraz süresi ne kadar?' sorularına yanıt arıyor.

12 Aralık 2020 Cumartesi 15:54
Sokağa çıkma yasağı cezasına itiraz edilir mi, itiraz süresi ne kadar?
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Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni alınan önlemler ile 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlar cumartesi ve Pazar günleri yalnızca 10.00-17.00 saatleri arasında temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere market, bakkal, fırın ve kuruyemişçi gibi işletmelere gitmek için evden çıkabilecek. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlara ise idari para cezası uygulanmaktadır.

Sokağa çıkma yasağını ihlal cezası ne kadar?

İlçelerde görevlendirilen kolluk kuvvetleri, yasağın geçerli olduğu saatlerde önce vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olması durumunda yardım da edecekler. Ancak uyarılara rağmen sokakta kalmaya devam eden ve yasağı ihlal eden kişilere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacak. Bunun yanında yasağa uymayan vatandaşlara iki aydan bir yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.

Sokağa çıkma cezasına itiraz edilir mi?

Kişiye ceza kesilmesi durumunda, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliğine itirazda bulunulabilmektedir. Sokağa çıkma cezasını sorgulamak için herhangi bir ekran bulunmamaktadır.

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 15:54
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Sokağa çıkma YasağıIdari Para CezasıItiraz
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