Sokağa çıkma yasağı cezasına itiraz edilir mi, itiraz süresi ne kadar?

Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni alınan önlemler ile 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlar cumartesi ve Pazar günleri yalnızca 10.00-17.00 saatleri arasında temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere market, bakkal, fırın ve kuruyemişçi gibi işletmelere gitmek için evden çıkabilecek. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlara ise idari para cezası uygulanmaktadır.
Sokağa çıkma yasağını ihlal cezası ne kadar?
Sokağa çıkma cezasına itiraz edilir mi?
Kişiye ceza kesilmesi durumunda, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliğine itirazda bulunulabilmektedir. Sokağa çıkma cezasını sorgulamak için herhangi bir ekran bulunmamaktadır.
Son Güncelleme: 12.12.2020 15:54