Sokağa çıkma yasağı cezası ve maske takmama cezası için nereye, nasıl itiraz edilir?

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması üzerine sokağa çıkma yasakları yeniden geldi. 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara idari para cezası kesiliyor. Bunun yanında maske takma zorunluluğuna uymayan ve toplum sağlığını tehlikeye atan vatandaşlara da maske takmama cezası veriliyor.

Sokağa çıkma yasağını ihlal cezası ne kadar?

Sokağa çıkma yasağını ihlal cezasına nasıl itiraz edilir?

Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde kısıtlamayı ihlal ederek sokağa çıkan vatandaşlara 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı cezasına, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliğine gidilerek itirazda bulunulabilir. Kişi başvuru dilekçesi ile 15 gün içerisinde itiraz etmediği sürece cezayı ödemekle yükümlü olacaktır.

Maske takmama cezası ne kadar?

Açık alanlarda maske takmayan vatandaşlara 900 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Vatandaşlar kolluk kuvvetleri tarafından kesilen bu cezaya 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliğine itirazda bulunabilirler. Erken ödeme yaptıklarında cezanın 4’te 1’i oranında indirim yapılarak, ceza 675 TL’ye indirilmektedir.