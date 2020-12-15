Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Sokağa çıkma yasağına itiraz edilir mi?

Artan vaka sayılarıyla kısıtlamalar tekrar gündeme geldi. Bu kısıtlamalarla birlikte hafta içi ve hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlamaları da yer alıyor. Sokağa çıkma yasaklarının saatleri dışında çıktığınız takdirde cezai işlem uygulanacaktır. Sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL? Bu cezaya itiraz edilir mi? İtiraz süresi kaç gün? Sorularınızın yanıtı haberimizde…

Bakanlığın yayınlamış olduğu genelgeye göre ülke içinde akşam saat 21:00 ve sabah 05:00 saatlerinde, hafta sonu ise bütün gün sokağa çıkma yasağı olduğu açıklandı. Bu tedbirler kapsamında kurallara uymayıp ihlal ettiğinizde ceza alacaksınız.

Sokağa çıkma cezası ücreti kaç TL?

Görevliler sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının başlaması ile görevlerine yerine getireceklerdir. Kısıtlamaların olduğu saatlerde dışarıda bulunan kişileri önce uyaracaktır yardım gerektiren durumda da yardım edeceklerdir. Fakat bu görevlilerin uyarılarını dikkate almayıp zorluk çıkartan kişilere İçişleri Bakanı'nun yapmış olduğu açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Para cezasının yazılmasına rağmen evine gitmeyip sokakta bulunan vatandaşlara ise:

Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, yasal işlem başlatılacaktır.

Sokağa çıkma yasağında ceza aldınız ama buna itiraz etmek istiyorsanız, gelen ceza tebliğ tarihi itibariyle 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edebiliniz.

