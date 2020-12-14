Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Sokağa çıkma yasağı cezasına itiraz edilir mi, nasıl itiraz edilir?

Artan koronavirüs vakalarının ardından yeni kısıtlamalar getirildi. Yeni kısıtlamalar kapsamında hafta sonu ve hafta içi akşam 21:00’den itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağına ilişkin ne merak edilen konulardan biri de sokağa çıkma yasağına uyulmaması halinde kaç lira ceza alındığı oldu.
Sokağa çıkma cezası ne kadar?
Sokağa çıkma cezasına itiraz etmek?
Söz konusu cezaya 15 gün içerisinde itiraz edilebilir. Sulh ceza hakimliğine itiraz edilir ve gerekli soruşturmanın ardından karar verilmektedir.
Son Güncelleme: 14.12.2020 15:39