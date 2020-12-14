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Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Sokağa çıkma yasağı cezasına itiraz edilir mi, nasıl itiraz edilir?

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL ve Sokağa çıkma yasağı cezasına itiraz edilir mi, nasıl itiraz edilir soruları gündem oldu. Sokağa çıkma yasağı cezasına itiraz edilebiliyor.

14 Aralık 2020 Pazartesi 15:39
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Sokağa çıkma yasağı cezasına itiraz edilir mi, nasıl itiraz edilir?
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Artan koronavirüs vakalarının ardından yeni kısıtlamalar getirildi. Yeni kısıtlamalar kapsamında hafta sonu ve hafta içi akşam 21:00’den itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağına ilişkin ne merak edilen konulardan biri de sokağa çıkma yasağına uyulmaması halinde kaç lira ceza alındığı oldu.

Sokağa çıkma cezası ne kadar?

Sokağa çıkma yasağına uymayan kişilere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu’nun 282’nci maddesi kapsamında 3.150 TL para cezası uygulanmaktadır. Para cezası alıp, tekrar yasağa uyulmaması halinde ise Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma kanununun 195.maddesi kapsamında iki aydan iki yıla kadar hapis cezası uygulanıyor.

Sokağa çıkma cezasına itiraz etmek?

Söz konusu cezaya 15 gün içerisinde itiraz edilebilir. Sulh ceza hakimliğine itiraz edilir ve gerekli soruşturmanın ardından karar verilmektedir.



Son Güncelleme: 14.12.2020 15:39
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Anahtar Kelimeler:
YasakKORONACeza
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