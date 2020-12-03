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Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada yeni korona virüs kısıtlamalarından söz etmişti. Hafta içi ve hafta sonu belli saat aralığında getirilen sokağa çıkma yasağı uygulamaya geçti. Vatandaşların en çok merak ettiği konu ise, sokağa çıkma yasağını çiğneme cezasının kaç TL olacağı oldu.

03 Aralık 2020 Perşembe 20:16
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
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Korona virüse karşı alınan tedbirler dahilinde kısıtlamalar genişletildi. Hafta içi ve hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma yasağı verildi. Bu durum yasağı çiğneyenlerin ne kadar ceza ödeyecekleri konusunu gündeme getirdi.

Sokağa çıkma yasağı Türkiye genelinde hafta içi; saat 21.00 ile 05.00 arası, hafta sonu ise; Cuma günleri saat 21.00’den Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek. Bu kısıtlamalara uymayan vatandaşlara da para cezası uygulanacak. Kısıtlama saatlerinde yasağı çiğneyen ve sokakta olan vatandaşlara ilk olarak kolluk kuvvetleri evlerine dönmeleri için uyarıda bulunacak. Gerektiği yerde yardım edecek.

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklama dahilinde, kolluk kuvvetlerinin uyarılarına rağmen evlerine dönmeyen vatandaşlara 3186 TL para cezası kesilecek. Para cezasını da dikkate alıp evine dönmeyenler için ise, Türk Ceza Kanunu’nda bulunan Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesine göre tedbirlere uymayan kişi veya kişiler iki aydan bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Getirilen kısıtlamalar kapsamında sokağa çıkma yasağı 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle başladı. Hafta sonu uygulaması ise 4 Aralık 2020 saat 21.00 de başlayacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek.



Son Güncelleme: 03.12.2020 20:16
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SokağaçıkmayasağıKORONACovid-19KısıtlamalarPandemi
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