Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? E-devlet Sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama ve ödeme

Sokağa Çıkma Yasağına Ceza Var Mı? Cezası Ne Kadar? Ceza Sorgulaması E-devlet Üzerinden Yapılabilir Mi? Ödenecek Cezalar Nereye Ödenir?

Koronavirüs kapsamında alınan önlem ve tedbirler kapsamında bazı yasaklar, kısıtlamalar ve uygulamalar getirilmişti. Son güncellemelerle birlikte 20 yaşının altındaki ve 65 yaşın üstündeki vatandaşlara sokağa çıkmak yasaklandı. 30 Kasım’da yapılan kabine toplantısının sonrasında sokağa çıkma yasağı tamamen geldi mi? Peki verilen yasaklara uyulmaz ve sokağa çıkılırsa cezası ne olacak? Bu cezanın ücreti ne kadar? Sorgulamaları nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde koronavirüs sebebiyle alınan tedbirler artırılmış ve sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Bu alınan kararla 65 yaş ve üzeri ve 20 yaş ve altı gençler de sokağa çıkma yasağına tabi tutulmuştu. 30 Kasım’da uygulanan yeni kabine toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda yeni kararların da geleceği bekleniyor. Peki vatandaşlara uygulanan bu sokağa çıkma yasağı çiğnenirse ne olur?

Sokağa Çıkma Yasağını Uygulamamanın Cezası Ne Kadar?

Sokağa çıkma yasağını çiğneyen vatandaşlara, öncelikle kolluk kuvvetleri tarafından uyarı verilecek ve eğer yardıma ihtiyaçları varsa yardım edilecektir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin yaptığı uyarılara rağmen sokakta olmaya devam eden vatandaşlara para cezası uygulanacak. Bu ceza 3186 TL olarak belirlendi.

Para Cezası Verilmesine Rağmen Eve Dönmeyenler İçin;

Türk Ceza Kanunu’nun “Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma” başlıklı 195.maddesinde bulunan “Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki ile bir yıl arasında hapis cezasına çarptırılacaktır.” hükmü gereği işlem başlatılacaktır.

Hafta Sonu Uygulanacak Olan Sokağa Çıkma Yasağı Saatleri

Koronavirüs sebebiyle uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk uygulaması 21 Kasım akşamı saat 20.00’de başlamış sabah 10.00’da bitmişti. 22 Kasım günü saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı gereğince uygulandı.

Bu tarihler sonrasında, diğer hafta sonlarında da uygulamanın, yeni bir karar yürürlüğe girene kadar bu şekilde devam edeceği belirtilmiştir.

Sokağa Çıkma Yasağında Alınan Cezalar Nasıl Sorgulanır?

Eğer ki sokağa çıkma yasağında, yasağa uymayı uyarıları dinlemeyip ceza almışsanız bunu şuradan inceleyebilirsiniz:

Sokağa Çıkma Yasağı Cezası Hangi Birime Ödenir?

Kolluk birimlerince, sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlar için düzenlenmiş olan para cezaları, mal müdürlüklerine veya süreksiz vergi tahsilatına yetkili vergi dairelerine ödenebilmektedir. İdari para cezasını eğer belediye düzenlemişse, bu cezanın belediye birimlerine ödenmesi gerekmektedir.