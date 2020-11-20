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Sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL? Sokağa çıkma yasağı saatleri

Koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler kapsamında belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL ve sokağa çıkma yasağı saatlerini araştırmaya başladı.

20 Kasım 2020 Cuma 17:40
Sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL? Sokağa çıkma yasağı saatleri
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Koronavirüs vakalarının artmasının ardından yeni kısıtlamalar getirildi. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile yeni kısıtlamaları açıkladı. Açıklanan yeni kısıtlamalarda belirlenen saatlere göre sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağında çalışma izni nereden alınır?

Belirlenen saatlerden sokağa çıkma yasağından çalışan kişiler muaf tutulacak. Çalışan kişiler e-Devlet üzerinden çalıştıklarına dair belgeyi göstererek dışarı çıkabilecek.

65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı var mı?


Yeni kısıtlamalar kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar hafta içi saat 10:00 ile 13:00 arasında dışarı çıkabilecek.

65 yaş üstü kişilerin yanı sıra 20 yaş altında olan kişilerde hafta içerisinde saat 13:00 ile 16:00 arasında dışarı çıkacak. Ancak 20 yaş altında olup çalışan kişiler bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Belirtilen saatler dışında dışarı çıkan kişilere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi kapsamında 3.150 TL para cezası verilecek.



Son Güncelleme: 20.11.2020 17:40
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YasakKORONA
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