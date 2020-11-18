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Sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL? Sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama işlemleri

Sokağa çıkma yasaklamalarının ve sınırlamalarının artması ile beraber vatandaşlar sokağa çıkma sınırlamalarına uyulmaması halinde ne kadar ceza yazdığını merak etmektedir. Yazılan cezalar E-devletten görülebilmektedir.

18 Kasım 2020 Çarşamba 23:05
Sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL? Sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama işlemleri
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Artırılan Korona virüs tedbirleriyle beraber 65 yaşa ek olarak 20 yaş altına sokağa çıkma sınırlamasının yanı sıra hafta sonları da sokağa çıkma sınırlamaları getirildi. Sokağa çıkma sınırlamalarına uyulmaması halinde yazılan cezaların ne kadar olduğu ve ödemelerin nereye yapıldığı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na bağlı 282. Madde ile sokağa çıkma yasağını çiğneyen vatandaşlara 3.150 TL para cezası uygulanmaktadır. Geçtiğimiz aylarda da uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara 3.150 TL para cezası verilecek.


Sokağa Çıkma Yasağı Ceza Sorgulama Nasıl Yapılır?

Ceza sorgulama işlemleri E-devlet üzerinden yapılmaktadır. Şifre ve TC no ile E-devlet hesabınıza giriş yaptıktan sonra ceza sorgulama sayfasını aratarak burada hakkınızda yazılmış ceza var mı öğrenebilirsiniz. Ceza ödemeleri Vergi Dairesi, Mal Müdürlükleri ve Belediyelere yapılmaktadır.

 



Son Güncelleme: 18.11.2020 23:05
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Anahtar Kelimeler:
SokağaçıkmaCezası
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