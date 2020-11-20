Sokağa çıkma yasağı başladı mı, hangi gün, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek?

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı. Açıklanan kısıtlamalarla sokağa çıkma yasağı yeniden getirildi.

Ancak açıklanan sokağa çıkma yasağı saatleri kafaları karıştırdı. Sokağa çıkma yasağının hangi günlerde ve saatlerde olacağı merak konusu oldu.

Yasaklar ne zaman başlayacak?

İçişleri Bakanlığı yeni kısıtlamalar kapsamında genelge yayınladı. Yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağının hafta sonları saat 10:00 ile 20:00 dışında olacağı belirlendi. Yasak 21 Kasım Cuma akşamı uygulamaya koyulacak.

Yayınlanan genelgeye göre hafta sonları saat 10:00 ile 20:00 saatleri dışında sokağa çıkmak yasaklandı. Ancak üretim, imalat ve tedarik zincirleri alanlarında çalışanlar yasaktan muaf tutulacak.

Yeni kısıtlamalar kapsamında restoran, cafe gibi yeme içme yerleri saat 10:00 ile 20:00 arasında sadece paket servis ve gel- al hizmeti verirken bu saatlerin dışında yalnızca paket servis şeklinde satış yapılacak.