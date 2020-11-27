Sokağa çıkma kısıtlamalarında çalışmak zorunda olan işçilerin hakları nelerdir?

Çin de başlayıp bir çok ülke gibi bizim Ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 virüs salgının da, hastalığın bir anda hızla yayılması ile önlemler alınmakta. Geçtiğimiz hafta İç işleri Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu genelge ile sokağa çıkma yasaklarına başlanıldı. Bu yasaklar büyük, küçük bazı işyerlerinin çalışmasını engelledi. Bu durumdan sonra herkes bu işler de çalışan evine ekmek parası götüren bu kadar insana ne olacağını merak ediyor. Herkes Devlet destekli kısa çalışma ödeneğinin tekrar gelip, gelmeyeceğini merak ediyor.

Geçtiğimiz mart ayından bu yana Covid-19 salgınından korunmak için sokağa çıkma yasakları getirilmişti. Covid-19 önlemleri kapsamında ilk olarak kısa çalışma desteğiyle yaşam şartları esnetildi daha sonra ücretsiz izne çıkarılanlar için de nakdi ücret desteği verildi, mayıs ayında da 3,2 milyondan daha fazla çalışan kişiyeler çalışma desteğinden faydalandı. Daha sonra haziran ayında normalleşme sürecine dönülünce de , kepenklerini açan tüm işyerlerine normalleşme desteği verildi. Covid-19 salgının tekrar nüksetmesiyle kıstlamaların geri dönmesi sebebiyle bir çok işyeri çalışmasına ara vermek zorun kaldı. Bu işlerinin bir çoğu daha önce kısa çalışma desteğinden yararlanan işyerleri, bu işyerlerinde çalışan işçilerin durumunun ne olacağı merak ediliyor. Bu kısıtlamalarla beraber kısa çalışma desteği tekrar başlar mı, başlarsa hangi işyeri ne durum da yararlanacak herkes tarafından araştırılıyor.

Kısa Çalışma Nedir?

İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında sağlanan bir imkan olup, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Bakanlar Kurulu kararı ile üç aylık süre altı aya kadar uzatılabilir.

Her İşçi Kısa Çalışma Ödeneği Alabilecek mi?

Covid-19 virüs salgını zorlayıcı sebep ile de işverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durması durumda yararlanması için. Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin, kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme koşullarını sağlamış olması Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvuruların da, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması.

30 Hazirandan Sonra İşe Girenler Ödenekten Yararlanabilir mi?

30 Haziran’dan sonra işe girenler kısa çalışma desteği alamayacaklar.

Normalleşme desteği alan işyerleri kısa çalışmaya dönebilecek mi?

Evet dönebilecekler, Fakat 30 Haziran tarihine kadar kısa çalışma desteğine başvurup faydalanmışsa, aynı çalışanlar ile aynı koşullar da tekrar destekten faydalanabilecekler.

Kısa Çalışma ve Normalleşme Desteğinden Aynı Anda Yararlanılabilir mi?

Maalesef yararlanılamaz. İşyerinin çalışması durdurulmuş veya kısıtlanmışsa sadece kısa çalışma deteğinden yararlanabilir. Bu prim desteği, çalışmasına sürekli devam eden işyerleri içindir.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Şartlarında Değişiklik Var mı?

Hayır değişmedi, Çalışanın, kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödemiş olması gerekiyor. Bu koşullardan sonradan yerine getirilse bile 30 Haziran’a kadar çalışan için başvuru yapılmamışsa yine kısa çalışmadan faydalanamaz.

Kısa Çalışmadan Ne Kadar Süre Yararlanılabilecek?

Kısa çalışma ödeneğinin süresi 31 Aralık 2020’e kadar uzatıldı. Fakat yeni yasa ile bu süre haziran 2021 yılına kadar uzadı.

Yeni Kısıtlamalar Nedeniyle Kısa Çalışma Ödeneği Alamayan Çalışan Ücretsiz İzin Desteği Alabilir mi?

İşverenin, işten çıkarma yasağı 17 Ocak 2020 yılına kadar devam ediyor. Bu koşullar da çalışan kısa çalışma desteği alamıyorsa işveren işçiyi ücretsiz izne çıkartabilir ve bu durumda işçiler de ücretsiz izin desteğinden, yani nakdi ücret desteğinden faydanabilir. Nakdi ücret desteği de 17 Ocak 2021 yılına kadar devam edecek. Fakat bu süre istenirse 2021’nin Haziran ayına uzatılabilir.

Ücretsiz İzne Çıkartılan Çalışanlar Kaç Türk Lirası Ödenek Alabilecek?

Ücretsiz izine ayrılanlara günlük 39,24 TL, aylık da 1.177 Türk Lirası ödenecek.

Yeni Kısıtlamalarla Yeniden Kısa Çalışma veya Ücretsiz İzin Alan Çalışanların Sigortaları Ne Olacak?

Kısa çalışma ödeneği almaya devam edenlerin emeklilik sigorta primleri ödenmiyor. Prim desteği alıp ya da destek almasa da Haziran ayından sonra işe başlayan işyerleri yeniden kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteğinden faydalanmaya başlarlarsa, çalışanların emeklilik primleri bu süreçte yine ödenmeyecek.