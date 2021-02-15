Şok Tefal FV3951 ütü inceleme ve hakkındaki yorumları

Türkiye’nin 8000 şubesi olan sevilen market zincirilerinden Şok marketin gelecek hafta ürünü Tefal Fv3951 marka ütüsüdür.Seramik tabana sahip ütü 399 tl’den satışa çıkacak.A101 marketinin intenet sitesinde de satışa sunulan ürünü satın alabilirsiniz.Tefal markasının ütüleri hem teknik hem kalite olarak bir çok markadan üstün diyebiliriz.Ütünün özellikleri ve yorumlarını sizlerle birlikte inceleyeceğiz.

Tefal FV3951 özellikleri nelerdir?

-Üstün kayganlık sağlayan Durilium Airglide taban

-2400 Watt ısıtma gücü

-270 ml su haznesi

-35 gr sürekli buhar

-120 gr şok buhar çıkışı

-Kireç temizleme özelliği

-Su damlatmama özelliği mevcut.

Ürünün üretim yeri Fransa’dır.Bir çok özelliği mevcut ancak acil ihtiyacınız yok ise 300 tl civarında Bim marketlerine gelen Philips Azur ütüsünü inceleyip alabilirsiniz.