İstanbul 21°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...
Canan Kaftancıoğlu, Hakan Bayrakçı'ya sert cevap!
Canan Kaftancıoğlu, Hakan Bayrakçı'ya sert...

Şok Samsung t290 tablet nasıl alınır mı? Samsung t290 tablet inceleme ve yorumları

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan Şok Samsung t290 tablet nasıl alınır mı? Samsung t290 tablet inceleme ve yorumları gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 11 Ekim 2020 Pazar tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

11 Ekim 2020 Pazar 19:37
Şok Samsung t290 tablet nasıl alınır mı? Samsung t290 tablet inceleme ve yorumları
Takip Et:

Samsung T290 Şok Marketteki Yerlerini Aldı:

Kullanıcıların merakla beklediği Samsung T290 8 inç ekranı ile tablet bilgisayar 919 Türk Lirasından satılmak üzere marketteki yerlerini aldı.

Samsung T290 Sistem Özellikleri:

Ekran boyutu 8 inçdir ve 1280x800 Thin Film Transistor ekrandır. Bu tablet bilgisayarın en kötü özelliği Thin Film Transistor ekran kullanmasıdır. Tablet bilgisayarların IPS ekranının olması çok büyük artılar sağlayabilir. TFT ekranlara yan tarafından veya üst tarafından baktığınız zaman ekran görünümünde bozulma göstermektedir. Öte yandan IPS ekranlarda ise hangi açıdan bakılırsa bakılsın görüntüde herhangi bir bozulma olmaz. Ekran parlaklığı ve estetiği ise piyasada bu fiyata bulunacaklar arasında en iyilerinden. İşlemcisi ise 2ghz hızında, ram ise 2 gigabayttır. Yani ortalama bir işletim sistemi olduğu söylenebilir. Temel olarak bir öğrenci ya da şirket çalışanlarının işlerini kolayca halletmesini sağlayabilir ama oyunlarda donma yaratabilir. EBA Tv için tablet alacaksanız, EBA Tv’ de herhangi bir sıkıntı çıkartmayacaktır. Yani Samsung T290 ortalama bir tablettir. Pil süresi 12 ve 13 saat uzunluğunda kullanıma açıktır. Fiyatına göre ise performansı çok iyidir ve teknik servisten yararlanabilirsiniz.

 


 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 11.10.2020 19:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şok Samsung T290şok Samsung T290|şok Samsung Tablet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzel havayı gören taksime akın etti
Güzel havayı gören taksime akın etti
Pendik'te trafikte silah gösteren maganda yakalandı
Pendik'te trafikte silah gösteren maganda yakalandı
Mersin'de tarım işçisi taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 28 yaralı
Mersin'de tarım işçisi taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 28 yaralı
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş
İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Kırık balkon camından beton zemine düşen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi
Kırık balkon camından beton zemine düşen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi

Popüler Haberler

Şok Samsung t290 tablet nasıl alınır mı? Samsung t290 tablet inceleme ve yorumları
Tövbeler Olsun Demet karakterini kim canlandırıyor? Semiha Bezek biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Arıza dizisindeki Füsun karakteri kimdir? Dilara Aksüyek nereli, yaşı kaç?
Cep Telefonu IMEI Numarası nedir? IMEI numarası sorgulama işlemleri
Boşanma dilekçesi nerede yazılır? 2020 Boşanma dilekçesi nereden alınır?
Menajerimi Ara dizisinde Emrah Ertem karakterine Semi Sırtıkkızıl hayat veriyor
Tövbeler Olsun Sena kimdir? Aydan Koptur kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara Leyla karakterini kim canlandırıyor? Pınar Ünsal biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta karakterini kim canlandırıyor? Seda Türkmen biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Arıza dizisindeki Hülya karakteri kimdir?
Rüyada uçağa bindiğini görmek ne demektir? Rüyada uçağa bindiğini görmenin tabiri, anlamı nedir?
Üniversite kaydı yaptırmak için bilinmesi gerekenler!
KPSS 2020 sınavları ne zaman yapılacak? KPSS sınav tarihleri
Sevda Demirel Neslihan Doğrusöz aşk mı yaşıyor? Bomba iddia
Mahkumlara Af ve Süresiz Nafaka Hakkında Açıklama Adalet Bakanı'ndan Geldi!
Beyaz Show yayın tarihi belli oldu mu? 2020 Beyaz show hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
Memur başka işte çalışabilir mi? Memurun başka işte çalışma cezası var mı?
ING Bank'tan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası! 50.000 TL kredi çek, 3 ay sonra ödemeye başla
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Matrix 4 fragmanı ve yayın tarihi açıklandı!
Emekli aile yardımında son durum ne? Emekli aile yardım ödemesi 2020 yılında başlayacak mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi 4 gözle bekliyor!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.