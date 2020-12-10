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ŞOK marketler zinciri Huawei Matebook D14 dizüstü bilgisayarı raflara koydu!

ŞOK marketler zinciri tarafından yayınlanan yeni aktüel ürünlerde en dikkat çeken ürün Huawei Matebook D14 dizüstü bilgisayar oldu. Pek çok kişi ürünün fiyatını araştırırken aynı zamanda ürünü satın alan kişilerin yorumlarını da araştırmaya başladı.

10 Aralık 2020 Perşembe 22:14
ŞOK marketler zinciri Huawei Matebook D14 dizüstü bilgisayarı raflara koydu!
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ŞOK marketler zincirinin yaptığı haftalık aktüel ürünlere Huawei markasına ait dizüstü bilgisayarın gelmesi pek çok kişi tarafından araştırılırken bilgisayar almak isteyen vatandaşlar ŞOK marketlere gelecek olan Huawei Matebook d14 bilgisayarı araştırmaya başladı.

Şok marketlerde 6299 TL fiyatla satışa sunulacak Huawei Matebook d14 bilgisayar için yapılan yorumlar araştırılmaya devam ederken kullanıcı yorumları en merak edilen konu oldu. Kasa kalitesi ve işlemci gücü ile dikkat çeken Huawei Matebook d14 bilgisayar ilk defa piyasaya sürüldüğünde 4800 TL fiyat etiketi ile satılırken 800 TL hediye kulaklık ile satışının yapılması büyük ilgi çekmiştir.

Artan bilgisayar fiyatları ve kur dengesizlikleri nedeni ile fiyatında artış yaşanan Huawei Matebook d14 dizüstü bilgisayarın 6299 TL’den satışa sunulması pek çok kişiyi üzdü.

Dünyanın en iyi bilgisayarlarından bir tanesi olan Huawei Matebook d14’ün Şok marketlerde ki 6299 TL’lik fiyatı yüksek bulunurken aynı ürünün resmi sitede ki satışında ek olarak 150 TL değerinde kulaklık hediyesi veriliyor.

Diğer bilgisayarlardan daha sade ve daha kaliteli bir tasarımı olan bilgisayar içerisinde bulundurduğu donanımsal özellikleri nedeni ile yüksek fiyatlardan satılıyor. Apple firmasına ait MacBook’lar gibi yüksek kalite özellikler kullanan Huawei firmasının d14 modeli günümüzün en iyi laptoplarından bir tanesidir.



Son Güncelleme: 10.12.2020 22:14
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Anahtar Kelimeler:
şokHuaweiMatebook D14Bilgisayar
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