İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
56 saat süren yasak sona erdi! İşte ceza kesilen kişi sayısı
Son Dakika
56 saat süren yasak sona...
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim yapıldı! 50 bin TL indirim yapan otomobil modelleri
Son Dakika
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim...
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Son Dakika
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı...
Hindistan'da yeni bir hastalık ortaya çıktı: İlk ölüm gerçekleşti
Hindistan'da yeni bir hastalık ortaya...

Şok marketler 9 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

Türkiye'nin birçok farklı noktasındaki şubeleri ile milyonlarca vatandaşa hizmet veren Şok marketler 9 Aralık aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Katalogda en çok elektronik ürünler ve mutfak ürünleri dikkatleri üzerinde topladı...

08 Aralık 2020 Salı 14:57
Şok marketler 9 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
Takip Et:

Türkiye’nin binlerce farklı noktasındaki şubeleri ile milyonlarca insanın uğrak noktalarından olan Şok marketler her hafta aktüel ürünlerini raflarına dizmeye devam ediyor. Her hafta düzenli olarak aktüel ürünler kataloğunu yayımlayan Şok marketlerde 9 Aralık haftasında da birbirinden kullanışlı ürünler oldukça uygun fiyatlar üzerinden satışa sunulacak.

Şok marketler 9 Aralık aktüel ürünler kataloğunun yayımlanması sonrasında intenet üzerinde araştırmalar yapılmaya başlandı. Kataloğa bakıldığında en çok elektronik aletler ve mutfak aletleri dikkatleri üzerinde topladı. Ürünler arasında dizüstü bilgisayardan kek kalıbına, kadın-erkek giyimden çay bardağına kadar pek çok farklı seçenek yer alıyor. Aşağıdaki kısımda 9 Aralık Şok marketler aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatları bulunuyor.



Son Güncelleme: 08.12.2020 14:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şokŞok MarketlerŞok Aktüel ürünlerAktüel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim yapıldı! 50 bin TL indirim yapan otomobil modelleri
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim yapıldı! 50 bin TL indirim yapan otomobil modelleri
Karantinada olması gereken koronavirüs ı hastası sokakta yakalanınca polis çembere aldı
Karantinada olması gereken koronavirüs ı hastası sokakta yakalanınca polis çembere aldı
Düzce'de evden kaçtılar, uyuşturucu partisinde bulundular!
Düzce'de evden kaçtılar, uyuşturucu partisinde bulundular!
Katil Baba, önce eski eşini sonra iki kızını öldürdü!
Katil Baba, önce eski eşini sonra iki kızını öldürdü!
Samsun'da 5 yaşlarındaki bir çocuk çakmakla oynarken evlerini yaktı
Samsun'da 5 yaşlarındaki bir çocuk çakmakla oynarken evlerini yaktı
Nevşehir'de düdüklü tencereye sıkışan bebeği itfaiye kurtardı
Nevşehir'de düdüklü tencereye sıkışan bebeği itfaiye kurtardı

Popüler Haberler

TOKİ'den birçok şehirde dar gelirli vatandaşlar için aylık 550 TL'den başlayan taksitle konut satışı
En uygun konut kredisi faiz oranı uygulayan banka hangisi? Konut kredisi faizleri uçuyor!
Türkiye plaka kodları ve şehirleri
Yağ oranı düşük diyet programı nasıl yapılır? Yağ oranı düşük diyet programı özellikleri
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2020
Barcelona - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak
Canlı ders yoklama alınıyor mu, devamsızlık sayılıyor mu?
Bayilik veren teknik servis firmaları ve şartları nelerdir? 2020
Gelir vergisi ne zaman ödenir? 2020 Kimler gelir vergisi mükellefidir?
Emekli maaşı promosyon ödemesi nedir? 2020 Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor?
Bankamatik ( ATM ) ile kartsız para gönderme işlemi nasıl yapılı?
Survivor 2020 yarışmacıları belli oluyor! Ersin Korkut Survivor 2020'de yarışmacı!
NBA 2019 Finali Hangi Takımlar Arasında Oynanacak? Final Maçı Ne Zaman?
Alev Alev dizisi Ali karakterini kim canlandırıyor? Toprak Can Adıgüzel biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 liralık sosyal yardımı kimler alabilir?
Yanak dolgusu estetiği fiyatları ne kadar? 2020 Hollywood Yanağı fiyatları
Android telefonu rootlamak nedir? İşlem nasıl yapılır, zararlımıdır?
AÖO 2020 2. Dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Yedek subay alımları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?
Konut kredisi güncel kredi faiz oranları 8 Aralık 2020 Salı
TEV bursu başvuru işlemleri nasıl yapılır? TEV bursu ne kadar? TEV bursu bursu sonuçları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.