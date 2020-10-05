Şok marketler 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

Türkiye’nin en çok tercih edilen marketler zincirlerinden biri olan Şok marketler müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Düzenli olarak yayınladıkları aktüel ürünler katalogları ile birbirinden kullanışlı ürünleri raflarına dizen Şok marketler bu hafta da oldukça uygun fiyatlar ile müşterilerinin karşısına çıkıyor.

Şok marketlerin 7 Ekim için yayımladığı aktüel ürünler kataloğuna bakıldığında bebek beşiğinden mama sandalyesine, nevresim takımından çocuk oyuncaklarına kadar pek çok ürünün yer aldığı görülüyor. Aşağıdaki kısımda 7 Ekim’den itibaren Şok marketlerde satışa çıkacak olan tüm aktüel ürünler yer alıyor.